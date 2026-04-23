"Чупакабра вернулась": в сети распространяют кадры со странным существом в Ивано-Франковской области (видео)

В селе Угорники в Ивано-Франковской области местные жители заметили странное существо, которое средь бела дня появилось прямо возле частных домов. Необычный вид животного сразу привлек внимание людей и вызвал оживленное обсуждение в сети.

Как пишет Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7", существо зафиксировали на видео, когда оно передвигалось по двору неподалеку от жилых домов. По словам очевидцев, животное было размером примерно с большую собаку, однако имело непропорционально длинные ноги, странный хвост и нетипичную форму морды. Именно эта необычность и насторожила местных жителей, ведь внешне оно не очень похоже на привычных для этой местности животных.

На кадрах видно, что существо спокойно движется по территории, не спеша и не демонстрируя агрессии. В то же время его поведение и внешний вид выглядят довольно необычно, из-за чего в соцсетях сразу начали появляться различные предположения, в частности одно из них — о "чупакабре".

"Чупакабра вернулась! Непонятное существо заметили посреди дня прямо возле домов в Угорниках", — говорится в описании к видео, которое обнародовал местный Telegram-канал.

На Ивано-Франковщине днем местные заметили странное существо похожее на "чупакабру" Фото: Telegram

Пока никаких официальных комментариев от специалистов или соответствующих служб не было. Несмотря на это, видео активно распространяется по сети, а дискуссии вокруг загадочного существа не утихают.

Напомним, что в 2023 году в США женщина из Техаса заметила возле своего дома странное животное, которое показалось ей необычным и неизвестным. Она сфотографировала его и обратилась к соседям в сети, чтобы выяснить, что это за существо. В итоге пользователи предположили, что животное может быть смесью койота и собаки или же больным диким зверем.

Кроме того, в 2024 году Фокус писал, что в Техасе камера наблюдения зафиксировала загадочное существо с непропорциональными конечностями и странными образованиями на спине, которое специалисты так и не смогли идентифицировать. Несмотря на различные предположения — от больного дикого животного до мифической чупакабры или даже "скин-вокера", эксперты по дикой природе отметили, что качество видео не позволяет точно определить, что именно попало в объектив.