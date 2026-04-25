Пассажиры не могут нарадоваться: киевский автобус "нанял" пушистого кондуктора (фото)
В одном из автобусов Киева пассажиры обнаружили необычного "кондуктора", который находился рядом с водителем. Фото четвероногого, который спал на рабочем месте, стало обсуждаемым в сети
Известно, что водитель приютил уличного кота и взял его с собой на работу. Об этом сообщают местные паблики.
Как пишут в сети, они вместе ездят по городу и дарят пассажирам "немного больше тепла и улыбок".
"Иногда для счастья достаточно совсем немного", — говорится в описании к публикации.
Известно, что фото было сделано 23 апреля в одной из маршруток Киева в микрорайоне Позняки. Имена водителя и кота в публикации не указаны.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному посту, украинские пользователи были в восторге от увиденной фотографии. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Какой водитель молодец. Побольше бы таких человечных";
- "Замечательный водитель. Спасибо вам за любовь к животным";
- "Возможно, позже он заберет его домой";
- "Милота".
Ранее Фокус рассказывал, что в Кривом Роге кошка работает в местном супермаркете. Сейчас четвероногая пушистая имеет должность "представительницы мягких лапок" и стала знаменитостью для криворожан.
Впоследствии стало известно о необычном пушистом работнике в Оксфорде. Кот по имени Исамбард Киттен Брунель, также известный как Исси, ежедневно ездит автобусом в библиотеку вместе со своей хозяйкой и поддерживает студентов во время учебы.