Пассажиры не могут нарадоваться: киевский автобус "нанял" пушистого кондуктора (фото)

В одном из автобусов Киева пассажиры обнаружили необычного "кондуктора", который находился рядом с водителем. Фото четвероногого, который спал на рабочем месте, стало обсуждаемым в сети

Известно, что водитель приютил уличного кота и взял его с собой на работу. Об этом сообщают местные паблики.

Как пишут в сети, они вместе ездят по городу и дарят пассажирам "немного больше тепла и улыбок".

Киевляне в одной из маршруток обнаружили необычный тандем на работе Фото: Instagram

"Иногда для счастья достаточно совсем немного", — говорится в описании к публикации.

Известно, что фото было сделано 23 апреля в одной из маршруток Киева в микрорайоне Позняки. Имена водителя и кота в публикации не указаны.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, украинские пользователи были в восторге от увиденной фотографии. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Какой водитель молодец. Побольше бы таких человечных";

"Замечательный водитель. Спасибо вам за любовь к животным";

"Возможно, позже он заберет его домой";

"Милота".

Ранее Фокус рассказывал, что в Кривом Роге кошка работает в местном супермаркете. Сейчас четвероногая пушистая имеет должность "представительницы мягких лапок" и стала знаменитостью для криворожан.

Впоследствии стало известно о необычном пушистом работнике в Оксфорде. Кот по имени Исамбард Киттен Брунель, также известный как Исси, ежедневно ездит автобусом в библиотеку вместе со своей хозяйкой и поддерживает студентов во время учебы.