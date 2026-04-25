Пасажири не можуть натішитися: київський автобус "найняв" пухнастого кондуктора (фото)

В одному з автобусів Києва пасажири виявили незвичного "кондуктора", який перебував поруч із водієм. Фото чотирилапого, який спав на робочому місці, стало обговорюваним у мережі

Відомо, що водій прихистив вуличного кота та взяв його з собою на роботу. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Як пишуть в мережі, вони разом їздять містом і дарують пасажирам "трохи більше тепла та усмішок".

Кияни в одній з маршруток виявили незвичний тандем на роботі Фото: Instagram

"Іноді для щастя достатньо зовсім небагато", — йдеться в описі до публікації.

Наразі відомо, що фото було зроблене 23 квітня в одній з маршруток Києва у мікрорайоні Позняки. Імена водія та кота в публікації не вказані.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, українські користувачі були в захваті від побаченої світлини. Найбільше підтримки здобули такі репліки:

"Який водій молодець. Побільше б таких людяних";

"Чудовий водій. Дякую вам за любов до тваринок";

"Можливо згодом він забере його додому";

"Милота".

Раніше Фокус розповідав, що в Кривому Розі кішка працює в місцевому супермаркеті. Наразі чотирилапа пухнаста має посаду "представниці м'яких лапок" і стала знаменитістю для криворіжців.

Згодом стало відомо про незвичного пухнастого працівника в Оксфорді. Кіт на ім'я Ісамбард Кіттен Брунель, також відомий як Іссі, щодня їздить автобусом до бібліотеки разом зі своєю господинею та підтримує студентів під час навчання.