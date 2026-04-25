Все исчезли за один день: блогер обнаружил заброшенный район города с пустыми улицами (фото, видео)

Американский исследователь Dark Exploration побывал в заброшенном жилом районе в США. Там, где когда-то проживали более 30 семей, сейчас стоят пустые улицы и разрушенные дома.

Во время масштабного наводнения 2019 года здесь остались десятки пустых домов, трейлеров и автомобилей после эвакуации людей. Детальный обзор локации блогер показал в ролике на своем Youtube-канале.

Американский исследователь рассказывает, что из-за длительных дождей и разливов рек пострадали миллионы людей в нескольких штатах. Одним из наиболее пораженных регионов стала зона вблизи реки Миссисипи, где вода затапливала жилые кварталы, дороги и целые населенные пункты.

Во время путешествия блогер показал квартал с несколькими улицами заброшенных трейлеров. Внутри многих домов до сих пор стоит мебель, лежат личные вещи, кухонная утварь и предметы ежедневного потребления. Отдельное внимание привлекли автомобили, которые так и остались возле домов после эвакуации.

Заброшенные дома одного микрорайона в США

Он добавляет, что по ощущениям здесь ему кажется, что люди выезжали в спешке и не успели забрать самое необходимое. Часть техники заросла травой, а некоторые машины выглядят так, будто их покинули только вчера.

Также в этом районе сохранились несколько домов для отдыха в стиле 1970-х годов с характерными треугольными крышами. Внутри еще можно увидеть деревянную отделку и винтовые лестницы, однако здания сильно пострадали от влаги и лет запущенности.

Неожиданными жителями опустевшего района стали коты. По словам автора видео, животные живут здесь со времени эвакуации, прячутся в заброшенных зданиях и свободно передвигаются между пустыми улицами.

В заключении к ролику, Dark Exploration говорит, что история этого места стала еще одним напоминанием о том, как катастрофы могут за считанные дни изменить жизнь целых общин, а их последствия потом заметны спустя годы.

