Усі зникли за один день: блогер виявив занедбаний район міста з пустими вулицями (фото, відео)

Американський дослідник Dark Exploration побував у покинутому житловому районі у США. Там, де колись проживали понад 30 родин, наразі стоять пусті вулиці та зруйновані будинки.

Під час масштабної повені 2019 року тут залишилися десятки порожніх будинків, трейлерів і автомобілів після евакуації людей. Детальний огляд локації блогер показав у ролику на своєму Youtube-каналі.

Американський дослідник розповідає, що через тривалі дощі та розливи річок постраждали мільйони людей у кількох штатах. Одним із найбільш уражених регіонів стала зона поблизу річки Міссісіпі, де вода затоплювала житлові квартали, дороги та цілі населені пункти.

Під час мандрівки блогер показав квартал із кількома вулицями покинутих трейлерів. Усередині багатьох осель досі стоять меблі, лежать особисті речі, кухонне начиння та предмети щоденного вжитку. Окрему увагу привернули автомобілі, які так і залишилися біля будинків після евакуації.

Покинуті будинки одного мікрорайону в США

Він додає, що за відчуттями тут йому здається, що люди виїжджали поспіхом і не встигли забрати найнеобхідніше. Частина техніки заросла травою, а деякі машини виглядають так, ніби їх покинули лише вчора.

Також у цьому районі збереглися кілька будинків для відпочинку у стилі 1970-х років із характерними трикутними дахами. Усередині ще можна побачити дерев’яне оздоблення та гвинтові сходи, однак будівлі сильно постраждали від вологи й років занедбаності.

Неочікуваними мешканцями спорожнілого району стали коти. За словами автора відео, тварини живуть тут із часу евакуації, ховаються в покинутих будівлях і вільно пересуваються між порожніми вулицями.

У підсумку до ролика, Dark Exploration говорить, що історія цього місця стала ще одним нагадуванням про те, як катастрофи можуть за лічені дні змінити життя цілих громад, а їх наслідки потім помітні через роки.

