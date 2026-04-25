Успех с нулевым бюджетом: отец и сын сняли вирусную пародию на Джеймса Бонда (видео)

Житель США Фрэнк вместе со своим сыном Домиником сняли пародию на главного культового персонажа Бондианы. В сети пользователи оценили скиллы отца и сына, назвав их "успехом с нулевым бюджетом".

Автор роликов говорит, что пока они успели немного снять пародий, однако им нравится проводить время вместе. Ролик с пародией на Бондиану мужчина выложил на форуме в Reddit.

Ролик мужчины и сына стал вирусным в Reddit — набрал более 12 тыс. реакций и более нескольких сотен комментариев в течение 10 часов. На кадрах видно, что отец и сын пародируют известную заставку к кинофраншизе.

Также отец с сыном обыграли культовую сцену между Бондом и ЛеШиффром в фильме "Казино Рояль". Мужчина вместе с малышом удачно устроили "пытку", использовав серпантины и игрушечную железную дорогу.

В конце пародии мужчины устроили гонку на машинках, в которой победил мальчик. В конце ролика малыш сказал культовую фразу "Бонд, Джеймс Бонд", после чего на экране появилась надпись "003", намекая на возраст сына и известного киногероя.

Відео дня

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусной пародии, пользователи отметили работу трехлетнего сына. В общем юзеры поддерживали отца и сына, которые получили следующие реплики одобрения:

"Невероятное кино!";

"Классно обыграли все. Успехов вам!";

"Мне очень понравилось, посмотрю другие ваши работы тоже!";

"Это успех с нулевым бюджетом. А не эти ваши блокбастеры за сотни миллионов";

"Я смотрю, как трехлетний начинает увлекаться кино и играть. Так вырастают легендарные актеры".

