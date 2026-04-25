Успіх з нульовим бюджетом: батько і син зняли вірусну пародію на Джеймса Бонда (відео)

Мешканець США Френк разом зі своїм сином Домініком зняли пародію на головного культового персонажа Бондіани. В мережі юзери оцінили скіли батька та сина, назвавши їх "успіхом з нульовим бюджетом".

Автор роликів говорить, що поки вони встигли небагато зняти пародій, однак їм подобається проводити час разом. Ролик з пародією на Бондіану чоловік виклав на форумі в Reddit.

Ролик чоловіка та сина став вірусним у Reddit — набрав понад 12 тис. реакцій та понад кілька сотень коментарів протягом 10 годин. На кадрах видно, що батько та син пародіюють відому заставку до кінофраншизи.

Також батько з сином обіграли культову сцену між Бондом і ЛеШиффром у фільмі "Казино Рояль". Чоловік разом з малюком вдало влаштували "тортури", використавши серпантини та іграшкову залізницю.

Наприкінці пародії чоловіки влаштували гонку на машинках, у якій переміг хлопчик. Наприкінці ролика малюк сказав культову фразу "Бонд, Джеймс Бонд", після чого на екрані з'явився напис "003", натякаючи на вік сина та відомого кіногероя.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусної пародії, користувачі відзначили роботу трирічного сина. Загалом юзери підтримували батька та сина, які отримали наступні репліки схвалення:

"Неймовірне кіно!";

"Класно обіграли усе. Успіхів вам!";

"Мені дуже сподобалося, подивлюся інші ваші роботи теж!";

"Це успіх з нульовим бюджетом. А не ці ваші блокбастери за сотні мільйонів";

"Я дивлюся, як трирічний починає захоплюватися кіно та грати. Так виростають легендарні актори".

Раніше Фокус повідомляв, як дівчина обігрувала сім'ю Кардаш'янів і стала відомою. Юрі Ламасбеллі чотири роки відпрацювала в офісі, але через психологічне вигорання вирішила звільнитися та стала блогеркою.

Згодом стало відомо про пародію юнака на другого культового персонажа. Хлопчик на ім'я Купер почав займатися пародіями на чайок після того, як одна з них вкусила його, коли він їв сендвіч із тунцем.