Пьяный дебош в небе: в Британии арестовали стюардессу, которая приставала к пассажиру во время полета

50-летняя британская стюардесса, которая всю жизнь была членом экипажа, устроила пьяный дебош во время авиарейса, когда самолет находился на высоте более 9 тысяч километров над поверхностью.

Руководитель бортпроводников компании TUI во время трансатлантического рейса употребляла алкоголь, после чего начала щипать одного из пассажиров за уши, несмотря на его жалобы. Об этом пишет издание The Sun.

Женщина, которая оказалась матерью троих детей и опытной стюардессой, не была ответственной за экипаж этого рейса. Она не была в форме и летела на Карибы самолетом компании Virgin Atlantic. Однако, как говорится в правилах компании, она даже в это время все еще находилась при исполнении служебных обязанностей.

Очевидцы рассказали, что она в течение нескольких часов полета употребляла алкоголь. Она также начала приставать к мужчине, одному из пассажиров авиарейса, постоянно "щипая" его за уши. На его просьбы прекратить она не реагировала и вела себя "невыносимо" в течение десятичасового перелета.

Відео дня

Один из источников из авиакомпании рассказал, что такое неожиданное поведение коллеги вызвало шок и удивление. Утверждается, что она "всю жизнь" работала в этой сфере, и поэтому "было странно наблюдать, как она потеряла рассудок".

"Она была пьяна и нарушала общественный порядок — неоднократно щипала за уши пассажира-мужчину, который подал жалобу", — отметил источник.

В конце концов полиция задержала ее и надела наручники, когда ее рейс из Хитроу приземлился на Барбадосе. Через некоторое время стюардесса предстала перед судом. Авиакомпания TUI отстранила бунтовщицу от выполнения служебных обязанностей, однако ситуацию комментировать отказалась.

