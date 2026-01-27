"Драгоценный" пассажир: стюардесса рассказала, что значат секретные коды

Анонимная британская стюардесса рассказала, что у членов экипажа существуют негласные кодовые слова, с помощью которых они быстро предупреждают друг друга о сложных пассажирах.

Работа бортпроводника со стороны кажется мечтой, но за улыбками и безупречным сервисом часто скрывается напряженная реальность. Экипажу регулярно приходится сталкиваться с грубостью, высокомерием и проблемным поведением на борту. Об этом пишет Mirror.

Какие пассажиры чаще всего становятся проблемой

Один из сигналов звучит довольно безобидно. Члены экипажа используют слово "драгоценный". По словам сотрудницы авиакомпании, если бортпроводники между собой используют это выражение и оно означает, что пассажир ведет себя крайне неприятно и доставляет экипажу немало хлопот. Услышав такой "ярлык", весь персонал мгновенно понимает, с кем имеет дело, и это может повлиять на стиль дальнейшего обслуживания.

При этом стюардесса подчеркивает, что в разных авиакомпаниях существуют свои внутренние коды, и далеко не все используют одни и те же слова. Так, другая бортпроводница признавалась, что на их рейсах проблемного пассажира могут называть "Филиппом". Это название произошло от аббревиатуры PILP — Passenger Id Like to Punch (пассажир, которого хотелось бы ударить), со временем превратившейся в более завуалированную форму.

Бортпроводники объясняют, что кодовые слова нужны не для сплетен, а для эффективной и быстрой работы Фото: VistaJet

Разные коды в разных авиакомпаниях

Но есть и более доброжелательные сигналы. Например, если членам экипажа симпатичен пассажир, это тоже может быть зашифровано. По словам стюардессы с двухлетним стажем, в таких случаях при прощании могут сказать "до свидания" вместо формального "прощай".

Бортпроводники объясняют, что кодовые слова нужны не для сплетен, а для эффективной и быстрой работы. Внутри экипажа пассажиров никогда не называют по именам, а используются номера мест и фонетический алфавит. Это упрощает коммуникацию и помогает избежать неловких ситуаций.

По словам стюардессы, переживать из-за таких обозначений не стоит, ведь экипаж всегда стремится обеспечить безопасность и комфорт всем на борту.

