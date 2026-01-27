"Дорогоцінний" пасажир: стюардеса розповіла, що означають секретні коди

Анонімна британська стюардеса розповіла, що у членів екіпажу існують негласні кодові слова, за допомогою яких вони швидко попереджають один одного про складних пасажирів.

Робота бортпровідника з боку здається мрією, але за посмішками і бездоганним сервісом часто ховається напружена реальність. Екіпажу регулярно доводиться стикатися з грубістю, зарозумілістю і проблемною поведінкою на борту. Про це пише Mirror.

Які пасажири найчастіше стають проблемою

Один із сигналів звучить досить нешкідливо. Члени екіпажу використовують слово "дорогоцінний". За словами співробітниці авіакомпанії, якщо бортпровідники між собою використовують цей вислів, то він означає, що пасажир поводиться вкрай неприємно і завдає екіпажу чимало клопоту. Почувши такий "ярлик", весь персонал миттєво розуміє, з ким має справу, і це може вплинути на стиль подальшого обслуговування.

При цьому стюардеса наголошує, що в різних авіакомпаніях існують свої внутрішні коди, і далеко не всі використовують одні й ті самі слова. Так, інша бортпровідниця зізнавалася, що на їхніх рейсах проблемного пасажира можуть називати "Філіпом". Ця назва походить від абревіатури PILP — Passenger Id Like to Punch (пасажир, якого хотілося б ударити), яка з часом перетворилася на більш завуальовану форму.

Бортпровідники пояснюють, що кодові слова потрібні не для пліток, а для ефективної та швидкої роботи Фото: VistaJet

Різні коди в різних авіакомпаніях

Але є і більш доброзичливі сигнали. Наприклад, якщо членам екіпажу симпатичний пасажир, це теж може бути зашифровано. За словами стюардеси з дворічним стажем, у таких випадках під час прощання можуть сказати "до побачення" замість формального "прощавай".

Бортпровідники пояснюють, що кодові слова потрібні не для пліток, а для ефективної та швидкої роботи. Усередині екіпажу пасажирів ніколи не називають по іменах, а використовуються номери місць і фонетичний алфавіт. Це спрощує комунікацію і допомагає уникнути незручних ситуацій.

За словами стюардеси, переживати через такі позначення не варто, адже екіпаж завжди прагне забезпечити безпеку і комфорт усім на борту.

