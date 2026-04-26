П'яний дебош у небі: у Британії заарештували стюардесу, яка чіплялася до пасажира під час польоту

50-річна британська стюардеса, яка усе життя була членкою екіпажу, влаштувала п'яний дебош під час авіарейсу, коли літак перебував на висоті понад 9 тисяч кілометрів над поверхнею.

Керівниця бортпроводників компанії TUI під час трансатлантичного рейсу вживала алкоголь, після чого почала щипати одного з пасажирів за вуха, попри його скарги. Про це пише видання The Sun.

Жінка, яка виявилася матір'ю трьох дітей і досвіченою стюардесою, не була відповідальною за екіпаж цього рейсу. Вона не була у формі і летіла на Кариби літаком компанії Virgin Atlantic. Проте, як йдеться у правилах компанії, вона навіть у цей час все ще перебувала при виконанні службових обов'язків.

Очевидці розповіли, що вона упродовж кількох годин польоту вживала алкоголь. Вона також почала чіплятися до чоловіка, одного з пасажирів авіарейсу, постійно "щипаючи" його за вуха. На його прохання припинити вона не реагувала і поводилася "нестерпно" упродовж десятигодинного перельоту.

Одне із джерел з авіакомпанії розповіло, що така несподівана поведінка колеги викликала шок та здивування. Стверджується, що вона "усе життя" працювала у цій сфері, і тому "було дивно спостерігати, як вона втратила розум".

"Вона була п’яна і порушувала громадський порядок — неодноразово щипала за вуха пасажира-чоловіка, який подав скаргу", — зазначило джерело.

Зрештою поліція затримала її та надягла наручники, коли її рейс із Хітроу приземлився на Барбадосі. Через деякий час стюардеса постала перед судом. Авіакомпанія TUI відсторонила бунтівницю від виконання службових обов'язків, проте ситуацію коментувати відмовилася.

