Жители городов шокированы: теперь мусор не будут забирать из-за одной вещи в баках (видео)

Британский блогер и работник компании по вывозу мусора, известный как The No1 Binman, рассказывает об изменениях в правил вывоза бытовых отходов. По его словам, из-за одной ошибки мусорщики могут отказаться забирать ваш мусор.

Мужчина говорит, что теперь домохозяйствам следует прекратить неправильно утилизировать еще один тип отходов. Речь идет о необычных пищевых отходах, а о зеленых насаждениях, рассказывает британец на видео в TikTok.

Говоря о пищевых отходах, он отметил, что многие люди путаются с классификацией "садовых отходов". Блогер указывает, что их не следует класть в баки с пищевыми отходами.

"Это не пищевые отходы. Траву после кошения нельзя класть в контейнер для еды. Ветки, обрезки растений — не стоит класть в пищевые баки", — говорит Binman.

Он рассказывает, что часто люди жалуются ему о невывозе их баков, когда там лежат скошенная трава, ветки или цветы. Мусорщик подчеркивает, что в таких случаях этот тип отходов отправляют в отдельный бак или на компост.

Відео дня

"Люди бросают туда ветки и прочее, а потом удивляются, почему бак не опорожнили. Потому что это не пищевые отходы. Если это не входит в перечень разрешенного. Не бросайте их в этот контейнер. Выбрасывайте в садовые отходы. Если такого контейнера нет, то отвезите на специальную площадку или компостируйте самостоятельно, но не смешивайте с пищевыми отходами. Иначе бак оставят, особенно если все перемешано. Потом придется разбирать это самостоятельно", — говорит мужчина.

Он советует для избежания этой ошибки не класть вместе садовые и бытовые отходы. По словам британца, во время сортировки возникают проблемы с перемешиванием мусора разных типов в одном баке, а потому советует тщательно сортировать и соблюдать правила распределения остатков продуктов по правилам общины, где проживают люди.

