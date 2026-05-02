Мешканці міст шоковані: тепер сміття не забиратимуть через одну річ у баках (відео)

Британський блогер і працівник компанії з вивозу сміття, відомий як The No1 Binman, розповідає про зміни в правил вивезення побутових відходів. За його словами, через одну помилку сміттярі можуть відмовитися забирати ваше сміття.

Чоловік говорить, що тепер домогосподарствам слід припинити неправильно утилізувати ще один тип відходів. Мова йде про незвичні харчові відходи, а про зелені насадження, розповідає британець на відео в TikTok.

Говорячи про харчові відходи, він зазначив, що багато людей плутаються з класифікацією "садових відходів". Блогер вказує, що їх не слід класти в баки з харчовими відходами.

" Це не харчові відходи. Траву після косіння не можна класти у контейнер для їжі. Гілки, обрізки рослин — не варто класти у харчові баки", — говорить Binman.

Він розповідає, що часто люди скаржаться йому про невивезення їх баків, коли там лежать скошена трава, гілки чи квіти. Сміттяр підкреслює, що в таких випадках цей тип відходів відправляють в окремий бак або на компост.

"Люди кидають туди гілки й інше, а потім дивуються, чому бак не спорожнили. Бо це не харчові відходи. Якщо це не входить до переліку дозволеного. Не кидайте їх у цей контейнер. Викидайте в садові відходи. Якщо такого контейнера немає, то відвезіть на спеціальний майданчик або компостуйте самостійно, але не змішуйте з харчовими відходами. Інакше бак залишать, особливо якщо все перемішано. Потім доведеться розбирати це самостійно", — каже чоловік.

Він радить для уникання цієї помилки не класти разом садові та побутові відходи. За словами британця, під час сортування виникають проблеми з перемішування сміття різних типів у одному баку, а тому радить ретельно сортувати та дотримуватися правил розподілу рештків продуктів за правилами громади, де проживають люди.

