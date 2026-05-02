Сто лет отсутствия: птица-символ возвращается в столицу благодаря неравнодушным гражданам (фото)

Священная национальная птица Новой Зеландии исчезла с холмов вокруг столицы Веллингтона более ста лет назад. Теперь горожане ведут невероятную гражданскую кампанию, чтобы вернуть этих нелетающих птиц в город.

В течение десяти лет Capital Kiwi Project вместе с землевладельцами и местным племенем маори создали сплошную охранную зону площадью тысячи гектаров. На этой территории удалось достичь аж 90% выживания птенцов, пишет AP.

До этой недели киви никогда не попадали внутрь парламента Новой Зеландии. За несколько часов до переселения семи новых "жителей" Веллингтона их принесли в большой банкетный зал парламента на празднование появления 250-го киви в городе.

"Они — часть того, кем мы являемся, и нашего ощущения принадлежности к этому месту. Но их не было на этих холмах уже более ста лет, и мы, веллингтонцы, решили, что это неправильно", — сказал Пол Уорд, основатель благотворительного фонда Capital Kiwi Project.

Відео дня

Депутаты и школьники с восторгом и шепотом наблюдали за застенчивыми ночными птицами, а для многих — это была первая такая встреча. Работники природоохранных служб держали больших птиц, как младенцев, с вытянутыми узловатыми лапами.

"Это животное дало нам очень много как народу — для нашей идентичности", — сказал Уорд. "Мы хотим напомнить лидерам и политикам: это связь, которую нужно уважать".

Журналисты пишут, что раньше всех птиц некоторых видов переселяли на отдаленные острова без хищников или в заповедники. Поэтому у Уорда и его команды была другая идея: чтобы киви могли жить рядом с людьми в большом городе, несмотря на то, что именно человеческая деятельность и завезенные хищники когда-то их здесь истребили.

Сейчас общины активно включились в работу. В некоторых районах Веллингтона уже полностью местные птицы адаптировались, а волонтеры отслеживают появление малейшей угрозы для малышей.

