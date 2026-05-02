Сто років відсутності: птаха-символ повертається до столиці завдяки небайдужим громадянам (фото)

Cвященний національний птах Нової Зеландії зник із пагорбів навколо столиці Веллінгтона понад сто років тому. Тепер городяни ведуть неймовірну громадянську кампанію, щоб повернути цих нелітаючих птахів до міста.

Протягом десяти років Capital Kiwi Project разом із землевласниками та місцевим племенем маорі створили суцільну охоронну зону площею тисячі гектарів. На цій території вдалося досягти аж 90% виживання пташенят, пише AP.

До цього тижня ківі ніколи не потрапляли всередину парламенту Нової Зеландії. За кілька годин до переселення семи нових "жителів" Веллінгтона їх принесли до великої банкетної зали парламенту на святкування появи 250-го ківі в місті.

"Вони — частина того, ким ми є, і нашого відчуття приналежності до цього місця. Але їх не було на цих пагорбах уже більше ста років, і ми, веллінгтонці, вирішили, що це неправильно", — сказав Пол Ворд, засновник благодійного фонду Capital Kiwi Project.

Депутати й школярі з захопленням і пошепки спостерігали за сором’язливими нічними птахами, а для багатьох — це була перша така зустріч. Працівники природоохоронних служб тримали великих птахів, як немовлят, із витягнутими вузлуватими лапами.

"Ця тварина дала нам дуже багато як народу — для нашої ідентичності", — сказав Ворд. "Ми хочемо нагадати лідерам і політикам: це зв’язок, який потрібно шанувати".

Журналісти пишуть, що раніше всіх птахів деяких видів переселяли на віддалені острови без хижаків або в заповідники. Тому Ворд і його команда мали іншу ідею: щоб ківі могли жити поруч із людьми у великому місті, попри те, що саме людська діяльність і завезені хижаки колись їх тут винищили.

Наразі громади активно долучилися до роботи. У деяких районах Веллінгтона вже повністю місцеві птахи адаптувалися, а волонтери відстежують появу найменшої загрози для малюків.

