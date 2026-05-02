Здесь снимали культовое кино: усадьба из известного хоррора приходит в упадок десятилетиями (фото)

Американский блогер NEUrbex обнаружил неожиданную находку, где находилось старое подворье. После фотографий и видео с этой локации пользователи обнаружили, что она была местом съемки культового хоррора.

Автор ролика показывает заброшенную викторианскую усадьбу, которая скрывается за густыми зарослями в штате Коннектикут. Здание построено еще в 1870-х годах, но длительное время недосмотра за ним фактически разрушило дом до основания, как это видно на фотографиях в Reddit.

Внутри картина еще более мрачная: на кухне с потолка обвалилась вся штукатурка и толстым слоем обломков покрыла столешницу и пол. Деревянные ящики комода выдвинуты, стены позеленели от влаги, а где-то в потолке зияет большая дыра.

Фото одной из комнат поместья Фото: Reddit

Отдельно блогер заглянул в то, что когда-то было детской комнатой. Большое окно с трех сторон пропускает свет, и в нем посреди руин видно старую детскую кроватку-манеж и старинный комод с зеркалом. Пол засыпан обломками штукатурки, лоскутами ткани и мусором. Среди всего этого беспорядка — небольшой оранжевый мячик.

Відео дня

Сама локация находится в ужасном аварийном состоянии Фото: Reddit

Когда блогер начал разбираться с историей дома, оказалось, что это не просто очередной заброшенный особняк. Усадьба известна как Fairview Farm, построенная в 1875 году, а эта локация стала главным местом съемок культового американского хоррора "Let's Scare Jessica to Death" — "Напугать Джессику до смерти" — 1971 года.

Фильм рассказывает о молодой женщине, которую недавно выпустили из психиатрической больницы. Она переезжает с мужем в этот загородный дом, чтобы начать новую жизнь, но вместо покоя начинает слышать голоса, видеть странные фигуры и постепенно терять грань между реальностью и бредом.

Трейлер к культовому хоррору "Напугать Джессику до смерти" 1971 года

Писатель Стивен Кинг считал этот фильм одним из лучших хорроров своей эпохи. А та самая башня, которую блогер сфотографировал против вечернего неба, десятки раз мелькала в кадре.

Дом стоит до сих пор заброшенным, а власти запрещают заходить внутрь из-за угрозы обвала. Все попытки продать его на аукционе завершились провалом из-за дурной славы поместья.

