Тут знімали культове кіно: обійстя зі знаменитого горору занепадає десятиліттями (фото)

Американський блогер NEUrbex виявив неочікувану знахідку, де знаходилося старе обійстя. Після світлин і відео з цієї локації користувачі виявили, що вона була місцем зйомки культового горору.

Автор ролика показує занедбану вікторіанську садибу, що ховається за густими заростями в штаті Коннектикуті. Будівля збудована ще у 1870-х роках, але тривалий час недогляду за нею фактично зруйнував будинок вщент, як це видно на світлинах у Reddit.

Всередині картина ще похмуріша: на кухні зі стелі обвалилася вся штукатурка і товстим шаром уламків вкрила стільницю та підлогу. Дерев'яні ящики комода висунуті, стіни позеленіли від вологи, а десь у стелі зяє велика діра.

Фото однієї з кімнат маєтку Фото: Reddit

Окремо блогер заглянув до того, що колись було дитячою кімнатою. Велике вікно з трьох сторін пропускає світло, і в ньому посеред руїн видно старе дитяче ліжечко-манеж та старовинний комод із дзеркалом. Підлога засипана уламками штукатурки, клаптями тканини та сміттям. Серед усього цього безладу — невеликий помаранчевий м'ячик.

Сама локація перебуває в жахливому аварійному стані Фото: Reddit

Коли блогер почав розбиратися з історією будинку, виявилося, що це не просто черговий занедбаний маєток. Садиба відома як Fairview Farm, збудована у 1875 році, а ця локація стала головним місцем зйомок культового американського хорору "Let's Scare Jessica to Death" — "Налякати Джессіку до смерті" — 1971 року.

Фільм розповідає про молоду жінку, яку нещодавно випустили з психіатричної лікарні. Вона переїжджає з чоловіком до цього заміського будинку, щоб почати нове життя, але замість спокою починає чути голоси, бачити дивні постаті та поступово втрачати межу між реальністю і маренням.

Трейлер до культового горору "Налякати Джессіку до смерті" 1971 року

Письменник Стівен Кінг вважав цей фільм одним із найкращих горорів своєї епохи. А та сама вежа, яку блогер сфотографував проти вечірнього неба, десятки разів мелькала в кадрі.

Будинок стоїть досі занедбаним, а влада забороняє заходити всередину через загрозу обвалу. Всі спроби продати його на аукціоні завершилися провалом через дурну славу маєтку.

