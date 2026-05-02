Непонятный лимит скорости на дороге: почему водители растеряны, а власть довольна (фото)

Один округ в Висконсине (США) установил неожиданное ограничение скорости в одной из рабочих зон. По замыслу властей, этот необычный шаг призван заставить водителей быть более внимательными.

Власти округа Аутагами ввели необычное ограничение на территории местного центра переработки и утилизации отходов. Причиной такого ограничения стал постоянный поток грузовиков, подрядчиков и обычных жителей создает оживленную и иногда опасную среду, пишет New York Post.

Представители округа говорят, что странная цифра выбрана намеренно, с психологическим расчетом.

"Почему 17,3 мили (27,4 км/ч — ред.)? Потому что это заставляет вас остановиться. Заставляет посмотреть дважды", — написали чиновники в посте в соцсетях, объявляя об изменении.

Дорожный знак в одном из округов штата Висконсин

Цель, по их словам, — это вывести водителей из режима "автопилота" и заставить их внимательнее следить за скоростью и безопасностью за рулем. На этой площадке постоянно движутся большие грузовые автомобили и легковые машины, и очень часто в ограниченном пространстве.

Відео дня

Власти округа считают, что нестандартное ограничение — это маленькое изменение, которое заставит водителей замедлиться, быть внимательными и смотреть на других участников движения. Подхватят ли эту идею другие округа остается неизвестным, но пока что отметка активно обсуждается в Висконсине.

"Сработало в прошлые выходные, когда я там был. Нас это рассмешило" — написал один из пользователей в ответ на пост.

Другие, впрочем, отнеслись к идее скептически: "Звучит как нечто типичное для Аутагами. К тому же теперь тебя оштрафуют за 17,4 — и задержат за 17,2. Все будут платить".

