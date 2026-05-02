Незрозумілий ліміт швидкості на дорозі: чому водії розгублені, а влада задоволена (фото)

Один округ у Вісконсині (США) встановив неочікуване обмеження швидкості в одній із робочих зон. За задумом влади, цей незвичайний крок покликаний змусити водіїв бути уважнішими.

Влада округу Аутагамі запровадила незвичне обмеження на території місцевого центру переробки та утилізації відходів. Причиною такого обмеження став постійний потік вантажівок, підрядників і звичайних мешканців створює жваве і подекуди небезпечне середовище, пише New York Post.

Представники округу кажуть, що дивна цифра обрана навмисно, з психологічним розрахунком.

"Чому 17,3 милі (27,4 км/год — ред.)? Тому що це змушує вас зупинитися. Змушує подивитися двічі", — написали чиновники у пості в соцмережах, оголошуючи про зміну.

Дорожній знак в одному з округів штату Вісконсин

Мета, за їхніми словами, — це вивести водіїв із режиму "автопілота" і змусити їх уважніше стежити за швидкістю та безпекою за кермом. На цьому майданчику постійно рухаються великі вантажні автомобілі та легкові машини, і дуже часто в обмеженому просторі.

Влада округу вважає, що нестандартне обмеження — це маленька зміна, яка змусить водіїв сповільнитися, бути уважними та дивитися на інших учасників руху. Чи підхоплять цю ідею інші округи залишається невідомим, але поки що позначка активно обговорюється у Вісконсині.

"Спрацювало минулих вихідних, коли я там був. Нас це розсмішило" — написав один із користувачів у відповідь на пост.

Інші, втім, поставилися до ідеї скептично: "Звучить як щось типове для Аутагамі. До того ж тепер тебе оштрафують за 17,4 — і затримають за 17,2. Усі будуть платити".

