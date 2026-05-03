Пассажиры навеселе устроили громкую драку на борту, заставив самолет совершить экстренную посадку (фото)

Пассажиры устроили пьяную драку на борту самолета easyJet, следовавшего в Турцию. Из-за драки экипаж был вынужден экстренно посадить воздушное судно, изменив направление.

Драка вспыхнула между пьяными пассажирами, когда одна из пассажирок плюнула в лицо другому отдыхающему. Об этом пишет издание The Sun.

Очевидцы рассказали журналистам, что пассажирка сначала пила водку прямо из бутылки, после чего набросилась на мужчину. В один момент пассажир начал кричать на другого мужчину, который пожаловался на их поведение в небе. После этого он вступил в спор с другим пассажиром.

Один из очевидцев утверждал, что женщина, которая пила алкоголь, во время пьяной ссоры плюнула в лицо мужчине.

"Было сделано тревожное объявление, в котором всех пассажиров предупреждали сохранять спокойствие, иначе нам придется приземлиться в Косово. А вскоре после этого прозвучало второе объявление о нашей посадке", — отметил свидетель инцидента.

В конце концов самолет, вылетевший в среду вечером из лондонского аэропорта Гатвик, был вынужден приземлиться в 650 милях от пункта назначения в Анталии. Воздушное судно было вынуждено изменить курс на Международный аэропорт Приштины в Косово, поскольку бортпроводникам не удавалось унять ссору между пассажирами.

Полиция выводила пассажиров, устроивших драку на борту самолета

После посадки самолета полицейские вывели с борта двух пассажиров: мужчину и женщину. Оба, как утверждается, были очень пьяными.

В авиакомпании отреагировали на инцидент, осудив его.

