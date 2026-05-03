Пасажири напідпитку влаштували гучну бійку на борту, змусивши літак здійснити екстрене приземлення (фото)

Пасажири влаштували п'яну бійку на борту літака easyJet, що прямував до Туреччини. Через бійку екіпаж був змушений екстрено посадити повітряне судно, змінивши напрямок.

Бійка спалахнула між п'яними пасажирами, коли одна із пасажирок плюнула в обличчя іншому відпочивальнику. Про це пише видання The Sun.

Очевидці розповіли журналістам, що пасажирка спершу пила горілку прямо з пляшки, після чого накинулася на чоловіка. В один момент пасажир почав кричати на іншого чоловіка, що поскаржився на їхню поведінку у небі. Після цього він вступив у суперечку з іншим пасажиром.

Один із очевидців стверджував, що жінка, яка пила алкоголь, під час п'яної сварки плюнула в обличчя чоловіку.

"Було зроблено тривожне оголошення, в якому всіх пасажирів попереджали зберігати спокій, інакше нам доведеться приземлитися в Косово. А невдовзі після цього пролунало друге оголошення про нашу посадку", — зазначив свідок інциденту.

Відео дня

Зрештою літак, вилетів у середу ввечері з лондонського аеропорту Гатвік, був змушений приземлитися за 650 миль від пункту призначення в Анталії. Повітряне судно було змушене змінити курс на Міжнародний аеропорт Приштини в Косово, оскільки бортпровідникам не вдавалося втамувати сварку між пасажирами.

Поліція виводила пасажирів, що влаштували бійку на борту літака

Після посадження літака поліцейські вивели з борту двох пасажирів: чоловіка та жінку. Обидвоє, як стверджується, були дуже п'яними.

В авіакомпанії відреагували на інцидент, засудивши його.

Нагадаємо, 4 квітня видання The Sun розповідало, як жінки влаштували бійку під час поминок чоловіка, коли з'ясували, що були його коханками.

У лютому видання The New York Post повідомляло, що пасажири влаштували запеклу бійку на борту британського літака, який був змушений змінити через це напрямок.