Жесткий финал спора: курьер сбил клиента машиной из-за чаевых (фото, видео)

Житель Миссури (США) сделал заказ и ждал курьера с пиццей Domino's. Между мужчинами произошла ссора относительно чаевых, а в ответ курьер сел в машину и из мести наехал на несчастного клиента.

Сейчас полиция города Фултон, где произошел инцидент между мужчинами из-за пиццы, не обнародовала видео инцидента и подробности самого инцидента. Об этом сообщает Fox News.

По сообщению правоохранителей, 36-летнего курьера Закари Николуса Уолтона задержали 29 апреля. Ему инкриминируют несколько тяжких преступлений, среди которых нападение на человека, сопротивление полицейским при аресте и попытка побега с места происшествия.

Около 19:20 копы получили вызов об аварии с пострадавшим в одном из жилых кварталов. Один из свидетелей рассказал, что между курьером и заказчиком произошла словесная перепалка, которую спровоцировал работник службы доставки. После непродолжительных громких оскорблений в адрес клиента, мужчина сел в машину и "буквально наехал на заказчика".

Полиция опросила потерпевшего и очевидца, и оба подтвердили, что спор возник из-за чаевых. Сам пострадавший заявил, что водитель разозлился и начал конфликт, которые попали на камеру видеонаблюдения.

Копы не обнародовали эти записи, однако как свидетельствуют источники СМИ, на кадрах видно, как мистер Уолтон в форме курьера выкрикивает оскорбления и провоцирует людей, используя нецензурную лексику. После этого он вернулся к автомобилю — сначала сдал назад в сторону дороги, а затем развернул автомобиль и резко нажал на газ, чем умышленно сбил клиента.

36-летний курьер Закар Николус Волтон совершил наезд на мужчину Фото: Fox News

По словам очевидцев и свидетелей, удар был достаточно сильным, чтобы пострадавшего отбросило на другой автомобиль, но это вероятно помогло избежать более тяжелых травм. Полиция зафиксировала повреждения руки, а также жалобы на боль и царапины на ноге. После инцидента водитель скрылся с места происшествия, не сообщив об этом правоохранителям.

Позже правоохранители нашли преступника в одном из заведений Domino's. Он не хотел давать никаких объяснений и даже попытался сопротивляться полицейским, но после задержания признал, что наехал на потерпевшего, но утверждал, что не имел намерения нанести вред.

Следователи также установили, что ранее курьер имел серьезные проблемы с законом — его осудили за домашнее насилие и незаконное удержание человека. Сейчас мужчина задержан, он находится под стражей без права залога.

Журналисты обратились в компанию Domino's за комментарием. На момент публикации материала сеть не прокомментировала инцидент с участием их работника.

