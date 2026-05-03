Жорсткий фінал суперечки: кур'єр збив клієнта машиною через чайові (фото, відео)

Мешканець Міссурі (США) зробив замовлення та чекав на кур'єра з піцою Domino’s. Між чоловіками сталася сварка щодо чайових, а у відповідь кур'єр сів у машину та з помсти наїхав на бідолашного клієнта.

Наразі поліція міста Фултон, де стався інцидент між чоловіками через піцу, не оприлюднила відео інциденту та подробиці самого інциденту. Про це повідомляє Fox News.

За повідомленням правоохоронців, 36-річного кур'єра Закарі Ніколуса Волтона затримали 29 квітня. Йому інкримінують кілька тяжких злочинів, серед яких напад на людину, опір поліцейським при арешті та спроба втечі з місця події.

Близько 19:20 копи отримали виклик про аварію з постраждалим у одному з житлових кварталів. Один зі свідків розповів, що між кур'єром і замовником сталася словесна перепалка, яку спровокував працівник служби доставки. Після нетривалих гучних образ на адресу клієнта, чоловік сів у машину та "буквально наїхав на замовника".

Відео дня

Поліція опитала потерпілого та очевидця, і обидва підтвердили, що суперечка виникла через чайові. Сам потерпілий заявив, що водій розлютився і почав конфлікт, які потрапили на камеру відеоспостереження.

Копи не оприлюднили ці записи, однак як свідчать джерела ЗМІ, на кадрах видно, як містер Волтон у формі кур'єра вигукує образи й провокує людей, використовуючи нецензурну лексику. Після цього він повернувся до автомобіля — спочатку здав назад у бік дороги, а потім розвернув автомобіль і різко натиснув на газ, чим умисно збив клієнта.

36-річнbq кур'єр Закар Ніколус Волтон здійснив наїзд на чоловіка Фото: Fox News

За словами очевидців і свідків, удар був достатньо сильним, щоб потерпілого відкинуло на інший автомобіль, але це ймовірно допомогло уникнути важчих травм. Поліція зафіксувала ушкодження руки, а також скарги на біль і подряпини на нозі. Після інциденту водій утік з місця події, не повідомивши про це правоохоронців.

Пізніше правоохоронці знайшли злочинця в одному з закладів Domino’s. Він не хотів давати ніяких пояснень та навіть спробував опиратися поліцейським, але після затримання визнав, що наїхав на потерпілого, але стверджував, що не мав наміру завдати шкоди.

Слідчі також встановили, що раніше кур'єр мав серйозні проблеми із законом — його засудили за домашнє насильство та незаконне утримання людини. Наразі чоловіка затримано, він перебуває під вартою без права застави.

Журналісти звернулися до компанії Domino's за коментарем. На момент публікації матеріалу мережа не прокоментувала інцидент за участю їх працівника.

Раніше Фокус повідомляв про те, як випускник Оксфорда покинув науку заради доставки. Дін Юаньчжао здобув звання Ph.D. та закінчив Оксфорд, але не втілив мрію про науку, а тому вирішив знайти роботу, яка приноситиме йому хороші статки.

Згодом стало відомо, що в Києві кур'єр розбив обличчя батьку відомого блогера. Нападником виявився 20-річний хлопець з багатодітної родини, який переїхав жити у столицю через російське вторгнення.