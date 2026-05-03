"Зебра" на улицах столицы: неизвестный разрисовал осла в экзотическое животное (видео)

В столице Армении местные заметили "зебру", которая бродила по улицам города. Свидетели сначала заподозрили, что животное могло сбежать из местного зоопарка, но впоследствии оказалось, что кто-то решил устроить пранк.

Ереванцы внимательно рассмотрели животное и поняли: какой-то неизвестный разрисовал осла и пытался его выдать за зебру. Видео с животным в центре столицы Армении обнародовали в Youtube.

На кадрах можно увидеть, как разрисованный в экзотическое животное осел ходит по улицам Еревана.

Впоследствии представители зоопарка заявили, что информация о якобы побеге животного из учреждения не соответствует действительности. А позже заведение опубликовало заявление, в котором объяснило, что животное не имеет к ним никакого отношения, и вообще животное на видео не является зеброй.

"Утренняя новость оказалась не более чем неудачной шуткой. Гражданин, личность которого сейчас устанавливают правоохранители, покрасил своего осла в полоски и привел его на проспект Мясникяна, чтобы снять видео. Сообщаем, что все зебры в зоопарке находятся в безопасности в своем вольере", — говорится в заявлении.

Сейчас пранкером заинтересовалась полиция Еревана из-за якобы "побега зебры", которая оказалась ослом. Также в зоопарке предостерегли от подобных "розыгрышей", ведь химические красители могут быть токсичными для животных и вызвать проблемы со здоровьем.

