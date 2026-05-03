"Зебра" на вулицях столиці: невідомий розмалював віслюка в екзотичну тварину (відео)

У столиці Вірменії місцеві помітили "зебру", яка блукала вулицями міста. Свідки спочатку запідозрили, що тварина могла втекти з місцевого зоопарку, але згодом виявилося, що хтось вирішив влаштувати пранк.

Єреванці уважно роздивилися тварину та зрозуміли: якийсь невідомий розмалював віслюка та намагався його видати за зебру. Відео з твариною в центрі столиці Вірменії оприлюднили в Youtube.

На кадрах можна побачити, як розмальований в екзотичну тварину віслюк ходить вулицями Єревана. Місцеві спочатку подумали, що це — та сама зебра, яка втекла з зоопарку. Однак швидко второпали, що якийсь невідомий влаштував пранк.

Згодом представники зоопарку заявили, що інформація про нібито втечу тварини з установи не відповідає дійсності. А пізніше заклад опублікував заяву, у якій пояснив, що тварина не має до них жодного стосунку, і взагалі тварина на відео не є зеброю.

"Ранкова новина виявилася не більше ніж невдалим жартом. Громадянин, особу якого зараз встановлюють правоохоронці, пофарбував свого осла у смужки та привів його на проспект Мясникяна, щоб зняти відео. Повідомляємо, що всі зебри в зоопарку перебувають у безпеці у своєму вольєрі", — йдеться у заяві.

Наразі пранкером зацікавилася поліція Єревана через начебто "втечу зебри", яка виявилася віслюком. Також у зоопарку застерегли від подібних "розіграшів", адже хімічні барвники можуть бути токсичними для тварин і викликати проблеми зі здоров’ям.

