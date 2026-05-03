Муж бросил жену через сутки после свадьбы: он очень быстро пожалел об этом (фото)

Жительница США вышла замуж за мужчину, но на следующий день после торжества избранник сказал, что "это была ошибка". Тогда женщина решила отомстить ему за унижения, на которые ей пришлось идти после свадьбы.

Сестра невесты рассказала, что невеста прошла "настоящий ад", но от желания проучить мужа она не отказалась. Свет на эту историю пролила пользовательница на одном из пабликов в Reddit.

Она рассказывает, что новоиспеченный жених бросил сестру прямо на следующий день после свадьбы. Женщина говорит, что молодожены устроили огромную и роскошную свадьбу.

"Огромная, роскошная свадьба, более 250 гостей, влюбленные еще со времен учебы в универе более двадцати с чем-то лет, родители принадлежали к одному социальному кругу в их городе на юге США. Они были религиозными, поэтому большое значение придавалось тому, что они "ждали". Но уже на следующий день все резко изменилось", — пишет автор сообщения.

Когда пара уже сидела в самолете, летя на медовый месяц, жених повернулся к своей молодой жене и просто сказал: "Это была ошибка". После этого жених "полностью замкнулся и больше не разговаривал с ней".

Жених бросил жену через сутки после церемонии

"Они приземлились на Таити, она улетела домой обратно первым же рейсом. А он, по слухам, остался в их люкс-номере и провел время с несколькими разными женщинами", — пишет американка.

Месяц спустя мужчина "приполз" обратно просить прощения и умолял начать все с начала, но "было уже слишком поздно" — она публично при свидетелях отказала ему. Оказалось, что за это время обиженной женщине пришлось отдать гостям все свадебные подарки, написать благодарственные письма, а потом долгое время ловить на себе унизительные взгляды, насмешки и оскорбления.

"В качестве оправдания он предлагал различные объяснения, что "не был готов" и "чувствовал давление". В конце концов, они разошлись через суд после этой истории", — отметила сестра.

Сейчас в жизни невесты все сложилось прекрасно — она во второй раз вышла замуж и стала матерью троих прекрасных детей. Автор поста говорит, что бесконечно рада за нее и ее семью.

"Видимо, он (экс жених — ред.) просто освободил место для правильного человека в ее жизни. Никогда не знаешь, что происходит за закрытыми дверями. То, что внешне выглядит идеально, может быть совсем другим для людей внутри отношений", — подытожила автор сообщения.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи не сдерживались в слабодушии мужчины и его поступка. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Он вообще женился еще раз?";

"Как подросток я думал, что они — образец идеальных отношений, но как взрослый понимаю, что это была лишь религиозная показуха";

"Это никогда не выглядело "идеально". Они мало пожили, не встречались с другими, едва успели стать взрослыми. Конечно, ему было интересно, что еще есть в мире";

"А я рада, что она сказала ему "нет", и устроила свою жизнь. Это точно не месть, но достойный поступок".

