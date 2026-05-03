Чоловік кинув дружину через добу після весілля: він дуже швидко пошкодував про це (фото)

Мешканка США вийшла заміж за чоловіка, але наступного дня після урочистостей обранець сказав, що "це була помилка". Тоді жінка вирішила помститися йому за приниження, на які їй довелося йти після весілля.

Сестра нареченої розповіла, що наречена пройшла "справжнє пекло", але від бажання провчити чоловіка вона не відмовилася. Світло на цю історію пролила користувачка на одному з пабліків у Reddit.

Вона розповідає, що новоспечений наречений кинув сестру прямо на наступний день після весілля. Жінка каже, що молодята влаштували величезне та розкішне весілля.

"Величезне, розкішне весілля, понад 250 гостей, закохані ще з часів навчання в універі понад двадцять з чимось років, батьки належали до одного соціального кола в їхньому місті на півдні США. Вони були релігійними, тому велике значення надавалося тому, що вони "чекали". Але вже наступного дня все різко змінилося", — пише авторка допису.

Коли пара вже сиділа в літаку, летячи на медовий місяць, наречений повернувся до своєї молодої дружини і просто сказав: "Це була помилка". Після того наречений "повністю замкнувся і більше не розмовляв із нею".

Наречений покинув дружину через добу після церемонії

"Вони приземлилися на Таїті, вона полетіла додому назад першим же рейсом. А він, за чутками, залишився в їхньому люкс-номері та провів час із кількома різними жінками", — пише американка.

Місяць потому чоловік "приповз" назад просити вибачення і благав почати все з початку, але "було вже надто пізно" — вона публічно при свідках відмовила йому. Виявилося, що за цей час ображеній жінці довелося віддати гостям усі весільні подарунки, написали листи подяки, а потім тривалий час ловити на собі принизливі погляди, насмішки та образи.

"Як виправдання він пропонував різні пояснення, що "не був готовий" і "відчував тиск". Зрештою, вони розійшлися через суд після цієї історії", — зазначила сестра.

Нині в житті нареченої все склалося прекрасно — вона вдруге вийшла заміж і стала матір'ю трьох прекрасних дітей. Авторка посту говорить, що безмежно рада за неї та її сім'ю.

"Мабуть, він (екс наречений — ред.) просто звільнив місце для правильної людини в її житті. Ніколи не знаєш, що відбувається за зачиненими дверима. Те, що зовні виглядає ідеально, може бути зовсім іншим для людей усередині стосунків", — підсумувала авторка допису.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі не стримувалися у слабкодухості чоловіка та його вчинку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Він взагалі одружився ще раз?";

"Як підліток я думав, що вони — взірець ідеальних стосунків, але як дорослий розумію, що це була лише релігійна показуха";

"Це ніколи не виглядало "ідеально". Вони мало пожили, не зустрічалися з іншими, ледь встигли стати дорослими. Звісно, йому було цікаво, що ще є у світі";

"А я рада, що вона сказала йому "ні", і влаштувала своє життя. Це точно не помста, але гідний вчинок".

