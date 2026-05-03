"Вандализм убивает": сталкерша показала заброшенную грязевую клинику в Куяльнике (фото, видео)

Украинская сталкерша Александра смогла попасть в заброшенную клинику лечебных грязей вблизи Одессы. Девушка показала состояние известной локации, которая продолжает разрушаться несмотря на статус национального курорта.

Сталкерка обнаружила различные кабинеты, заброшенное оборудование, ржавые ванны и разрушенные фасады клиники. Фотографии из путешествия девушка разместила на паблике исследователей города в Reddit.

Блогер Маузер показал разрушение известного курорта под Одессой за последние четыре года

Снаружи клинику опоясывает длинная открытая галерея с белыми арочными окнами и каменной балюстрадой. Когда-то здесь прогуливались пациенты, но теперь она находится в запущенном состоянии.

Комплекс клиники продолжает становиться более запущенным Фото: Reddit

Внутри сталкерку встретил парадный зал с роскошной лепниной на потолке и пышным центральным медальоном. Вверху сохранились витражные окна-розы с цветными стеклами — и несмотря на десятилетия запущенности они до сих пор светятся розовым, желтым и синим.

Відео дня

Сейчас комплекс продолжает разрушаться Фото: Reddit

Отдельной находкой стала бывшая раздевалка с персиково-розовыми стенами и безупречным лепным потолком. Рядами стоят металлические вешалки с выцветшими оранжевыми шторами-перегородками — и свет сквозь арочные окна падает на них почти театрально.

Однако из заброшенных палат в Куяльнике Фото: Reddit

В зале грязевых процедур все осталось на своих местах: металлические лежаки с перфорацией, ржавые трубы, краны подачи грязи. Краска свисает клочьями, потолок осыпается — но сами ванны стоят непоколебимо, словно ждут следующего пациента.

Сейчас наибольший ущерб комплексу наносят вандализм и погода Фото: Reddit

В комментариях к публикации, девушка говорит, что главной причиной такого состояния здания является не запущенность. Она считает, что именно вандализм является основным фактором

"Вандализм убивает его (курорт — ред.)", — констатирует сталкерша.

Из открытых источников известно, что сейчас территория бывшего курорта "Куяльник", где проводили уникальные процедуры лечения грязями, сейчас известен как Клинический санаторий имени Пирогова. В 2018 году он получил статус курорта государственного значения, однако ряд зданий продолжает разрушаться и становиться заброшенными.

Ранее Фокус рассказывал о заброшенном районе города с пустыми улицами. Там, где когда-то проживали более 30 семей, сейчас стоят пустые улицы и разрушенные дома.

Впоследствии стало известно еще одну историю заброшенного городка в Японии. Вероятной причиной упадка небольшого городка стал выезд молодежи в Токио, а затем — постепенно умерли пожилые люди.