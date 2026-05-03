"Вандалізм убиває": сталкерка показала занедбану грязьову клініку в Куяльнику (фото, відео)

Українська сталкерка Олександра змогла потрапити до покинутої клініки лікувальних грязей поблизу Одеси. Дівчина показала стан відомої локації, яка продовжує руйнуватися попри статус національного курорту.

Сталкерка виявила різні кабінети, покинуте обладнання, іржаві ванни та зруйновані фасади клініки. Світлини з мандрівки дівчина розмістила на пабліку дослідників міста в Reddit.

Зовні клініку оперізує довга відкрита галерея з білими арковими вікнами та кам'яною балюстрадою. Колись тут прогулювалися пацієнти, але тепер вона перебуває в занедбаному стані.

Фото: Reddit

Усередині сталкерку зустрів парадний зал із розкішною ліпниною на стелі та пишним центральним медальйоном. Вгорі збереглися вітражні вікна-троянди з кольоровим склом — і попри десятиліття занедбаності вони досі світяться рожевим, жовтим і синім.

Фото: Reddit

Окремою знахідкою стала колишня роздягальня з персиково-рожевими стінами та бездоганною ліпною стелею. Рядами стоять металеві вішалки з вицвілими помаранчевими шторами-перегородками — і світло крізь арочні вікна падає на них майже театрально.

Фото: Reddit

У залі грязьових процедур усе залишилося на своїх місцях: металеві лежаки з перфорацією, іржаві труби, крани подачі грязі. Фарба звисає клаптями, стеля осипається — але самі ванни стоять непохитно, немов чекають наступного пацієнта.

Фото: Reddit

У коментарях до публікації, дівчина говорить, що головною причиною такого стану будівлі є не занедбаність. Вона вважає, що саме вандалізм є основним фактором

"Вандалізм убиває його (курорт — ред.)", — констатує сталкерка.

З відкритих джерел відомо, що нині територія колишнього курорту "Куяльник", де проводили унікальні процедури лікування грязами, наразі відомий як Клінічний санаторій імені Пирогова. У 2018 році він отримав статус курорту державного значення, однак низка будівель продовжує руйнуватися та ставати занедбаними.

