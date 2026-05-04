Во Франции вблизи Буржа уже четвертый день продолжается масштабная нелегальная rave-вечеринка на территории военного полигона. Несмотря на опасность, связанную с возможными остатками боеприпасов, правоохранители выбрали тактику постепенного сворачивания мероприятия без силового вмешательства.

Тысячи людей собрались с пятницы, 1 мая, на военном полигоне в департаменте Шер вблизи Буржа для бесплатной вечеринки. По оценкам властей, на месте ljcs остаются от 8 до 11 тысяч участников, которые продолжают находиться на территории без официального разрешения, сообщили BFMTV.

Массовая вечеринка на полигоне

В 10 утра понедельника, 4 мая, 8000 человек все еще незаконно занимали территорию военного полигона в этом городке. В течение четырех дней несанкционированная бесплатная вечеринка объединяла несколько тысяч рейверов с палатками и фургонами. В субботу утром власти насчитали 20 000 участников, тогда как Tekno Anti Rep, коллектив поддержки бесплатных вечеринок, присутствующий на месте, оценил количество посетителей фестиваля "от 35 000 до 40 000". Префектура сообщила, что в субботу вечером там все еще было 17 000 участников.

По данным жандармерии, на этом месте, которое объявлено "очень опасным" из-за наличия невзорвавшихся военных боеприпасов, до сих пор припарковано 800 транспортных средств. В воскресенье министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес во время брифинга для прессы заявил, что власти нашли на этом месте по меньшей мере два снаряда.

Rave во Франции. Кадр из видео

Пока музыка продолжала играть, некоторые участники вечеринки начали постепенно покидать место проведения под дождем. Многие участники пытались любыми средствами избежать столкновения с полицией. Эта задача оказывается сложной, поскольку с каждой стороны военной базы установлено 19 контрольно-пропускных пунктов.

Правоохранители систематически обыскивают и проверяют личность каждого участника. По данным жандармерии, по состоянию на 6:00 утра понедельника было проведено 19 636 проверок. Предыдущего дня за последние 24 часа 2000 человек получили штрафы. 600 жандармов остаются на месте происшествия, чтобы контролировать и охранять территорию.

"Мы вышли с вечеринки в 6 утра, надеясь найти свободный выход, но нет. Не было ни одного выхода без штрафа. Они даже дважды нас оштрафовали. Мы ждем их и собираемся их обжаловать", — жаловался участник, инженер, сообщает "20 minutes".

Организаторы мероприятия ранее объясняли, что эта вечеринка имеет и протестный характер — она направлена против ужесточения законодательства в отношении нелегальных рейвов во Франции.

