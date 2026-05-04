Масовий рейв на воєнному полігоні: у Франції четвертий день триває нелегальна вечірка

У Франції поблизу Буржа вже четвертий день триває масштабна нелегальна rave-вечірка на території військового полігону. Попри небезпеку, пов’язану з можливими залишками боєприпасів, правоохоронці обрали тактику поступового згортання заходу без силового втручання.

Тисячі людей зібралися з п'ятниці, 1 травня, на військовому полігоні в департаменті Шер поблизу Буржа для безкоштовної вечірки. За оцінками влади, на місці ljcs залишаються від 8 до 11 тисяч учасників, які продовжують перебувати на території без офіційного дозволу, повідомили BFMTV.

Масова вечірка на полігоні

О 10-й ранку понеділка, 4 травня, 8000 людей все ще незаконно займали територію військового полігону в цьому містечку. Протягом чотирьох днів несанкціонована безкоштовна вечірка об'єднувала кілька тисяч рейверів з наметами та фургонами. У суботу вранці влада нарахувала 20 000 учасників, тоді як Tekno Anti Rep, колектив підтримки безкоштовних вечірок, присутній на місці, оцінив кількість відвідувачів фестивалю "від 35 000 до 40 000". Префектура повідомила, що в суботу ввечері там все ще було 17 000 учасників.

За даними жандармерії, на цьому місці, яке оголошено "дуже небезпечним" через наявність не вибухнувших військових боєприпасів, досі припарковано 800 транспортних засобів. У неділю міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс під час брифінгу для преси заявив, що влада знайшла на цьому місці щонайменше два снаряди.

Rave у Франції. Кадр із відео

Поки музика продовжувала грати, деякі учасники вечірки почали поступово залишати місце проведення під дощем. Багато учасників намагалися будь-якими засобами уникнути зіткнення з поліцією. Це завдання виявляється складним, оскільки з кожного боку військової бази встановлено 19 контрольно-пропускних пунктів.

Правоохоронці систематично обшукують та перевіряють особу кожного учасника. За даними жандармерії, станом на 6:00 ранку понеділку було проведено 19 636 перевірок. Попереднього дня за останні 24 години 2000 осіб отримали штрафи. 600 жандармів залишаються на місці події, щоб контролювати та охороняти територію.

«Ми вийшли з вечірки о 6-й ранку, сподіваючись знайти вільний вихід, але ні. Не було жодного виходу без штрафу. Вони навіть двічі нас оштрафували. Ми чекаємо на них і збираємося їх оскаржувати», – скаржився учасник, інженер, повідомляє "20 minutes".

Організатори заходу раніше пояснювали, що ця вечірка має і протестний характер — вона спрямована проти посилення законодавства щодо нелегальних рейвів у Франції.

