Тайна иллюминаторов: пилот объяснил назначение крошечных отверстий в окнах самолета (видео)

Британский пилот Питер, известный как блогер Mentour Pilot, рассказал об одной загадке в иллюминаторах самолетов как крошечные дырочки в стекле. По его словам, они выполняют важную функцию безопасности для пассажиров.

По его словам, эти крошечные дырочки выполняют важную функцию — помогают регулировать давление внутри самолета. Об этом пилот рассказал в своем видео в Youtube.

Пилот Питер указывает, что окна в пассажирских самолетах состоят не из одного слоя стекла, а из трех отдельных панелей. Именно эти три слоя вместе с маленьким отверстием в среднем слое обеспечивают безопасность пассажиров во время полета, а сами отверстия называют "дыхательными" или "сбросными".

По его словам, внешний слой, который ближе всего к внешней среде, создан для того, чтобы выдерживать удары и разницу давления. Между внешним и средним слоями при этом остается воздушный карман. Именно "сбросные отверстия" помогают выравнивать давление между слоями и не дают накапливаться чрезмерной нагрузке.

Відео дня

Отверстие в иллюминаторе самолета (обведено красным квадратом) Фото: Freepik

"Иначе из-за разницы температур и давления между слоями начали бы возникать силы, которые пытались бы выгнуть их внутрь или наружу. Это маленькое отверстие нужно для того, чтобы воздух мог медленно проходить сквозь него и снимать потенциальную разницу давления", — пояснил Питер.

В то же время, как говорит пилот, ближайший к пассажирам внутренний слой не имеет такого отверстия. По словам пилота, этот слой специально создан так, чтобы вокруг него циркулировал воздух. Также он отметил, что отверстия помогают уменьшить риск накопления влаги между слоями стекла.

"Это затрудняет попадание влаги между панелями и предотвращает запотевание окна", — добавляет пилот.

Ранее Фокус рассказывал о том, что происходит, когда в самолет бьет молния. Реальность, связанная с полетом самолета во время грозы, не совсем такая, как это показывают в фильмах.

Впоследствии стало известно научное объяснение феномена дырок в иллюминаторе. Эти конструктивные особенности показывают, что иллюминаторы самолетов остаются надежными даже в сложных условиях.