Таємниця ілюмінаторів: пілот пояснив призначення крихітних отворів у вікнах літака (відео)

Британський пілот Пітер, відомий як блогер Mentour Pilot, розповів про одну загадку у ілюмінаторах літаків як крихітні дірочки у склі. За його словами, вони виконують важливу функцію безпеки для пасажирів.

За його словами, ці крихітні дірочки виконують важливу функцію — допомагають регулювати тиск усередині літака. Про це пілот розповів у своєму відео в Youtube.

Пілот Пітер вказує, що вікна в пасажирських літаках складаються не з одного шару скла, а з трьох окремих панелей. Саме ці три шари разом із маленьким отвором у середньому шарі забезпечують безпеку пасажирів під час польоту, а самі отвори називають "дихальними" або "скидними".

За його словами, зовнішній шар, який найближче до зовнішнього середовища, створений для того, щоб витримувати удари та різницю тиску. Між зовнішнім і середнім шарами при цьому залишається повітряна кишеня. Саме "скидні отвори" допомагають вирівнювати тиск між шарами й не дають накопичуватися надмірному навантаженню.

Відео дня

Отвір у ілюмінаторі літака (обведено червоним квадратом) Фото: Freepik

"Інакше через різницю температур і тиску між шарами почали б виникати сили, які намагалися б вигнути їх усередину або назовні. Цей маленький отвір потрібен для того, щоб повітря могло повільно проходити крізь нього й знімати потенційну різницю тиску", — пояснив Пітер.

Водночас, як говорить пілот, найближчий до пасажирів внутрішній шар не має такого отвору. За словами пілота, цей шар спеціально створений так, щоб навколо нього циркулювало повітря. Також він зазначив, що отвори допомагають зменшити ризик накопичення вологи між шарами скла.

"Це ускладнює потрапляння вологи між панелями й запобігає запотіванню вікна", — додає пілот.

Раніше Фокус розповідав про те, що відбувається, коли в літак б'є блискавка. Реальність, пов'язана з польотом літака під час грози, не зовсім така, як це показують у фільмах.

Згодом стало відомо наукове пояснення феномену дірок в ілюмінаторі. Ці конструктивні особливості показують, що ілюмінатори літаків залишаються надійними навіть у складних умовах.