Сладкая загадка: фаны заметили тайный знак в логотипе известной марки шоколада (видео)

Шоколад марки Toblerone остается одним из самых популярных среди гурманов. До сих пор между фанатами этого лакомства продолжаются ожесточенные споры о форме, тайном посыле и смыслах в форме, упаковке и форме известного продукта.

В то же время фанаты сладостей только сейчас начали замечать "скрытый символ" в логотипе бренда. На это обратила внимание британка Андера в публикации в TikTok.

Она призналась, что была шокирована, когда поняла: в логотипе годами скрывался символ, которого она раньше никогда не замечала. Женщина говорит, что открытие стало для нее полной неожиданностью.

"Я только сегодня поняла, что в логотипе Toblerone спрятан медведь", — говорит британка.

Сам шоколад Toblerone давно известен своей необычной формой в виде соединенных треугольников, вдохновленных горой Маттергорн. Но в последнее время внимание пользователей привлек именно логотип на упаковке, который содержит этот скрытый символ.

Британский таблоид Daily Express указывает, что на самом деле скрытый медведь был в логотипе много лет. Не все могут сразу его заметить, но этот "маленький элемент" регулярно удивляет даже давних фанатов шоколада.

"Медведь в логотипе появился не случайно. Это скрытый силуэт, который символизирует город Берн, и именно там в 1908 году создали Toblerone. Именно эта локация известна как "город медведей", а медведь изображен на гербе города. Поэтому скрытый символ в логотипе стал своеобразной данью происхождению и истории бренда", — указывают журналисты.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению британки, десятки пользователей тоже обнаружили ранее неприметный символ медведя на логотипе. Наибольшее одобрение имели следующие реплики:

"Ага, он на горе. Никогда этого не замечал";

"Я был невиновен до этого момента";

"Мне кажется, ты врёшь";

"Мне понадобилось несколько минут, чтобы увидеть медведя. Он очень хорошо спрятан";

"Это просто не укладывается в голове. Как?".

