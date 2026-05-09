Солодка загадка: фани помітили таємний знак у логотипі відомої марки шоколаду (відео)

Шоколад марки Toblerone залишається одним із найбільш популярних серед гурманів. Досі між фанатами цього смаколика тривають запеклі суперечки про форму, таємний посил і сенси у формі, упаковці та формі відомого продукту.

Водночас фанати солодощів лише зараз почали помічати "прихований символ" у логотипі бренду. На це звернула увагу британка Андера в публікації в TikTok.

Вона зізналася, що була шокована, коли зрозуміла: у логотипі роками ховався символ, якого вона раніше ніколи не помічала. Жінка говорить, що відкриття стало для неї повною несподіванкою.

"Я тільки сьогодні зрозуміла, що в логотипі Toblerone захований ведмідь", — говорить британка.

Сам шоколад Toblerone давно відомий своєю незвичною формою у вигляді з’єднаних трикутників, натхненних горою Маттергорн. Та останнім часом увагу користувачів привернув саме логотип на упаковці, який містить цей прихований символ.

Відео дня

Як виробляють легендарний швейцарський шоколад Toblerone

Британський таблоїд Daily Express вказує, що насправді прихований ведмідь був у логотипі багато років. Не всі можуть одразу його помітити, та цей "маленький елемент" регулярно дивує навіть давніх фанатів шоколаду.

"Ведмідь у логотипі з’явився не випадково. Це прихований силует, який символізує місто Берн, і саме там у 1908 році створили Toblerone. Саме ця локація відома як "місто ведмедів", а ведмідь зображений на гербі міста. Тому прихований символ у логотипі став своєрідною даниною походженню та історії бренду", — вказують журналісти.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису британки, десятки користувачів теж виявили раніше непримітний символ ведмедя на логотипі. Найбільше схвалення мали наступні репліки:

"Ага, він на горі. Ніколи цього не помічав";

"Я був невинним до цього моменту";

"Мені здається, ти брешеш";

"Мені знадобилося кілька хвилин, щоб побачити ведмедя. Він дуже добре захований";

"Це просто не вкладається у голові. Як??".

Раніше Фокус розповідав, як репортер виживав у горах завдяки шоколаду. Екожурналіст Алек Лун упав з льодовика і не міг поворухнутися, зламав стегнову кістку та змушений був виживати кілька днів завдяки запасам солодощів.

Згодом стала відома неочікувана правда про відому марку батончиків. Шоколадні батончики Kinder Bueno, знайомі мільйонам ласунів по всьому світу, ось уже 35 років прикрашають полиці супермаркетів, і тільки тепер багато хто дізнається, що стоїть за їхньою назвою.