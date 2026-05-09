Побег из Алькатраса: биологи шокированы дистанцией заплыва койота с острова к берегу (видео)

Одинокий койот поразил биологов тем, как в начале этого года совершил заплыв с острова Алькатрас к берегу Сан-Франциско. Биологи сначала не поверили поступку животного, но новые данные заставили ученых потерять дар речи.

Сначала специалисты предполагали, что койот проплыл 1,6 км до острова, но оказалось, что трава проплыла дистанцию в 3,2 км — вдвое больше, чем ранее предполагали. Об этом пишет AP.

Эколог Службы национальных парков Билл Меркл говорит, что койоты известны своей выносливостью и способностью приспосабливаться. Он добавляет, что этот самец точно продемонстрировал неожиданные качества.

Основательница природоохранной организации Project Coyote Камилла Фокс предположила, что животное покинуло свою территорию в поисках пары или нового места для жизни. По ее словам, койоты, как и волки, действительно могут плавать, но людям чрезвычайно редко удается это увидеть.

"Мы никогда не слышали истории о койоте, который бы преодолел такой долгий путь в столь сложном океаническом течении. Когда он вылез на остров, то выглядел как мокрая крыса. Но когда мы его увидели позже, то он уже был здоровый и очень красивый. Было видно, что он хорошо питается", — сказала она.

Служба национальных парков даже готовилась поймать и переселить койота, поскольку Алькатрас является важным местом гнездования морских птиц. Однако животное больше не видели, и камеры наблюдения его также не зафиксировали.

Пока нет доказательств, что койот до сих пор находится на острове. В то же время госпожа Фокс советует посетителям острова, где расположена бывшая тюрьма, не беспокоить семьи койотов и их логова сейчас, так как у животных продолжается брачный период и размещение детенышей.

Впоследствии стало известно о заплыве койота в водах вблизи Сан-Франциско. Исследователи отмечают, что это первое подобное зафиксированное путешествие.