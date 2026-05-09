Втеча з Алькатраса: біологи шоковані дистанцією запливу койота з острова до берега (відео)

Одинокий койот вразив біологів тим, як на початку цього року здійснив заплив з острову Алькатрас до берега Сан-Франциско. Біологи спочатку не повірили вчинку тварини, але нові дані змусили вчених утратити дар мови.

Спочатку фахівці припускали, що койот проплив 1,6 км до острова, але виявилося, що травина пропливла дистанцію в 3,2 км — удвічі більше, аніж раніше припускали. Про це пише AP.

Еколог Служби національних парків Білл Меркл говорить, що койоти відомі своєю витривалістю та здатністю пристосовуватися. Він додає, що цей самець точно продемонстрував неочікувані якості.

Засновниця природоохоронної організації Project Coyote Камілла Фокс припустила, що тварина залишила свою територію у пошуках пари або нового місця для життя. За її словами, койоти, як і вовки, справді можуть плавати, але людям надзвичайно рідко вдається це побачити.

"Ми ніколи не чули історії про койота, який би подолав такий довгий шлях у настільки складній океанічній течії. Коли він виліз на острів, то виглядав як мокрий щур. Але коли ми його побачили пізніше, то він уже був здоровий і дуже красивий. Було видно, що він добре харчується", — сказала вона.

Служба національних парків навіть готувалася впіймати й переселити койота, оскільки Алькатрас є важливим місцем гніздування морських птахів. Проте тварину більше не бачили, і камери спостереження її також не зафіксували.

Наразі немає доказів, що койот досі перебуває на острові. Водночас пані Фокс радить відвідувачів острова, де розташована колишня в'язниця, не турбувати родини койотів і їхні лігва зараз, так як у тварин триває шлюбний період і розміщення дитинчат.

Згодом стало відомо про заплив койота у водах поблизу Сан-Франциско. Дослідники зазначають, що це перша подібна зафіксована подорож.