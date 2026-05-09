Молодой лось не мог выбраться из ледяной ловушки: помощь пришла неожиданно (фото, видео)

В канадской провинции Саскачеван молодой лось провалился на льду и не смог выбраться несмотря на многочисленные попытки. Мимо водоема проезжал водитель эвакуатора и решил спасти животное от неминуемой гибели.

Владелец компании Rebel Towing Клинт Готтингер рассказал, что заметил животное, которое застряло во льду неподалеку перекрестка возле его дома. В тот момент он понял, что клиентам придется подождать, сообщает портал AccuWeather.

"Я подумал: "Все подождут. Я должен помочь этому парню. Не могу смотреть, как он страдает. Надо вытащить его оттуда"", — сказал господин Готтингер об истории, которая произошла еще 27 апреля.

Истощенный лось, которого позже назвали Ребел (с английского — "повстанец") застрял в замерзшем водоеме. С помощью эвакуатора с платформой, специальных ремней и соседей мужчина начал вытаскивать животное со льда.

Водитель вытащил и спас лося от ледяной ловушки Фото: Facebook

"Он был очень уставший и обессиленный. Просто сидел и терпеливо ждал", — рассказал мужчина.

После того как лося удалось вызволить, история получила еще более неожиданное развитие. Готтингер позвонил жене и попросил помощи, он ее шокировал тем, что сказал дома.

"Я сказал: "Дорогая, принеси одеяла. У меня лось на грузовике". Она была ошарашена, не поверила, но когда увидела лося, то перестала думать, что я шучу", — говорит Клинт.

Следующие несколько дней животное восстанавливало силы, а в понедельник утром не нашел в своем хлеву. По словам водителя, за это время лось настолько успокоился, что даже позволял себя гладить.

"Он позволял мне чесать ему подбородок, гладить нос и уши. Ему это нравилось — он даже наклонял голову", — добавляет господин Готтингер.

Канадец говорит, что даже те водители, которые ждали свои эвакуаторы, не возмущались задержкой. Сейчас он убежден, что лось смог прийти в себя и убежал в лес, но у сохатого еще есть долг перед спасителем.

"Надеюсь, он еще вернется, потому что все еще должен мне за эвакуацию!" — пошутил канадец в конце интервью.

