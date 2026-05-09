Молодий лось не міг вибратися із льодяної пастки: допомога прийшла несподівано (фото, відео)

У канадській провінції Саскачеван молодий лось провалився на льоду та не зміг вибратися попри численні спроби. Мимо водойми проїжджав водій евакуватора та вирішив врятувати тварину від неминучої загибелі.

Власник компанії Rebel Towing Клінт Готтінгер розповів, що помітив тварину, яка застрягла в кризі неподалік перехрестя біля його будинку. У той момент він зрозумів, що клієнтам доведеться зачекати, повідомляє портал AccuWeather.

"Я подумав: "Усі почекають. Я мушу допомогти цьому хлопцю. Не можу дивитися, як він страждає. Треба витягнути його звідти"", — сказав пан Готтінгер про історію, яка сталася ще 27 квітня.

Виснажений лось, якого пізніше назвали Ребел (з англійської — "повстанець") застряг у замерзлій водоймі. За допомогою евакуатора з платформою, спеціальних ременів та сусідів чоловік почав витягувати тварину з льоду.

Водій витягнув і врятував лося від льодяної пастки Фото: Facebook

"Він був дуже втомлений і знесилений. Просто сидів і терпляче чекав", — розповів чоловік.

Після того як лося вдалося визволити, історія отримала ще несподіваніший розвиток. Готтінгер подзвонив дружині й попросив допомоги, він її шокував тим, що сказав удома.

"Я сказав: "Люба, принеси ковдри. У мене лось на вантажівці". Вона була ошелешена, не повірила, але коли побачила лося, то перестала думати, що я жартую", — говорить Клінт.

Наступні кілька днів тварина відновлювала сили, а в понеділок зранку не знайшов у своєму хліві. За словами водія, за цей час лось настільки заспокоївся, що навіть дозволяв себе гладити.

"Він дозволяв мені чесати йому підборіддя, гладити ніс і вуха. Йому це подобалося — він навіть нахиляв голову", — додає пан Готтінгер.

Канадець говорить, що навіть ті водії, які чекали на свої евакуатори, не обурювалися затримкою. Наразі він переконаний, що лось зміг прийти до тями та втік до лісу, але сохатий ще має борг перед рятівником.

"Сподіваюся, він ще повернеться, бо все ще винен мені за евакуацію!" — пожартував канадець наприкінці інтерв'ю.

