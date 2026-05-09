"Многолапый" спрятался за шкафом: оптическая иллюзия с рыжим котом озадачила Интернет (видео)

Житель Бельгии поймал на видео, как его рыжий кот очень удачно спрятался за шкафом со стеклянной дверью. Благодаря оптической иллюзии этот ролик вызвал удивление у пользователей относительно необычного эффекта на кадрах.

Сам кот во время создания оптического эффекта не сдвинулся с места, чем заставил пользователей в сети задуматься, кем он "стал". Видео с рыжим котиком выложили на одном из форумов Reddit.

Ролик стал вирусным — набрал более 15 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как автор ролика снимает рыжего пушистого, который прячется за шкафом.

Однако благодаря вставленному стеклу в стенку дверцы мебели, это создало эффект оптической иллюзии — кот с определенных ракурсов камеры выглядит как причудливое существо. Автор кадров несколько раз менял ракурс съемки, в котором домашний любимец выглядел необычным существом.

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты эти кадры. В то же время автор ролика является франкоязычным человеком, вероятно из одного из бельгийских городов.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, ряд пользователей пытались угадать — кем именно был этот "оптический обман", который создал кот. Наибольшее одобрение имели следующие версии:

"Выпускайте кракена!";

"Ооооо, это же восьминогий кот";

"Белка, супербелка с ногами!";

"Ктулху проснулся от спячки, и не очень утешен тем, что его назвали белкой!";

"Мяуниг, ну или если хотите — Кошачья многоножка".

