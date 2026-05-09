"Багатолапий" сховався за шафою: оптична ілюзія з рудим котом спантеличила Інтернет (відео)

Мешканець Бельгії впіймав на відео, як його рудий кіт дуже вдало сховався за шафою зі скляними дверима. Завдяки оптичній ілюзії цей ролик викликав здивування в юзерів щодо незвичного ефекту на кадрах.

Сам кіт під час створення оптичного ефекту не зрушив місця, чим змусив користувачів у мережі задуматися, ким він "став". Відео з рудим котиком виклали на одному з форумів Reddit.

Ролик став вірусним — набрав понад 15 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як автор ролика знімає рудого пухнастого, що ховається за шафою.

Однак завдяки вставленому склу в стінку дверцях меблів, це створило ефект оптичної ілюзії — кіт із певних ракурсів камери виглядає як химерна істота. Автор кадрів кілька разів змінював ракурс зйомки, в якому домашній улюбленець виглядав незвичною істотою.

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. Водночас автор ролика є франкомовною людиною, ймовірно з одного з бельгійських міст.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, низка користувачів намагалися вгадати — ким саме був цей "оптичний обман", який створив кіт. Найбільше схвалення мали наступні версії:

"Випускайте кракена!";

"Оооо, це ж восьминогий кіт";

"Білка, супербілка з ногами!";

"Ктулху прокинувся від сплячки, і не дуже втішений тим, що його назвали білкою!";

"Мяуніг, ну або якщо хочете — Котяча багатоніжка".

