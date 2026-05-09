"Багатолапий" сховався за шафою: оптична ілюзія з рудим котом спантеличила Інтернет (відео)
Мешканець Бельгії впіймав на відео, як його рудий кіт дуже вдало сховався за шафою зі скляними дверима. Завдяки оптичній ілюзії цей ролик викликав здивування в юзерів щодо незвичного ефекту на кадрах.
Сам кіт під час створення оптичного ефекту не зрушив місця, чим змусив користувачів у мережі задуматися, ким він "став". Відео з рудим котиком виклали на одному з форумів Reddit.
Ролик став вірусним — набрав понад 15 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як автор ролика знімає рудого пухнастого, що ховається за шафою.
Однак завдяки вставленому склу в стінку дверцях меблів, це створило ефект оптичної ілюзії — кіт із певних ракурсів камери виглядає як химерна істота. Автор кадрів кілька разів змінював ракурс зйомки, в якому домашній улюбленець виглядав незвичною істотою.
Наразі точно невідомо, коли та де були зняті ці кадри. Водночас автор ролика є франкомовною людиною, ймовірно з одного з бельгійських міст.
Реакція соцмереж
У коментарях до популярного ролика, низка користувачів намагалися вгадати — ким саме був цей "оптичний обман", який створив кіт. Найбільше схвалення мали наступні версії:
- "Випускайте кракена!";
- "Оооо, це ж восьминогий кіт";
- "Білка, супербілка з ногами!";
- "Ктулху прокинувся від сплячки, і не дуже втішений тим, що його назвали білкою!";
- "Мяуніг, ну або якщо хочете — Котяча багатоніжка".
