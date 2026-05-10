"Отлично поет": водитель маршрутки в Одессе развлекает пассажиров песнями Макса Барских (видео)

В Одессе пассажиры маршрутки номер 220 стали свидетелями того, как водитель поет песни украинского исполнителя Макса Барских вслух. История водителя стала вирусной в сети и заинтересовала пользователей интернета.

Сам водитель продолжал выполнять свою работу, при этом поддерживая позитивный настрой для пассажиров. Видео его пения акапелла выложила одесситка Юлия Осипенко для одного из местных пабликов в Instagram.

Очевидцы были поражены тем, что водитель маршрутного такси номер 220 активно подпевал вслух для пассажиров. Оказалось, что водитель положительно относится к украинской поп эстраде и поет треки из репертуара Макса Барских.

"И так уже много лет. Одесская звезда", — говорится в подписи к пению водителя маршрутки.

Впоследствии на местных пабликах узнали, что этим водителем является знаменитый водитель, известный как "дядя Юра". По свидетельству одной из подписчиц, ранее мужчина работал на 149 маршруте и тоже пел вслух, оставаясь вежливым водителем, который держал в чистоте транспорт и был приветливым во время работы.

Відео дня

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи были в восторге от пения одесского водителя. Наибольшего одобрения получили такие реплики:

"Меня таки люди вдохновляют. Радуюсь, когда на него попадаю";

"Это водитель — очень хороший, никогда не грубит и всегда с чувством юмора";

"Отлично поет!";

"Эту страну никогда не победить".

Ранее Фокус сообщал, что водитель маршрутки назвал худших пассажиров. Вячеслава Матвиенко раздражают пассажиры, которые садятся на кресло возле водителя, отвлекая его от дороги своими сногсшибательными рассказами из личной жизни.

Впоследствии стало известно, как киевский автобус "нанял" пушистого кондуктора. Фото четвероногого, который спал на рабочем месте, стало обсуждаемым в сети.