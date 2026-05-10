"Файно співає": водій маршрутки в Одесі розважає пасажирів піснями Макса Барських (відео)

В Одесі пасажири маршрутки номер 220 стали свідками того, як водій співає пісні українського виконавця Макса Барських уголос. Історія водія стала вірусною в мережі та зацікавила користувачів інтернету.

Сам водій продовжував виконувати свою роботу, при цьому підтримуючи позитивний настрій для пасажирів. Відео його співу акапела виклала одеситка Юлія Осипенко для одного з місцевих пабліків у Instagram.

Очевидці були вражені тим, що водій маршрутного таксі номер 220 активно підспівував уголос для пасажирів. Виявилося, що водій позитивно ставиться до української поп естради та співає треки з репертуару Макса Барських.

"І так уже багато років. Одеська зірка", — йдеться в підписі до співу водія маршрутки.

Згодом на місцевих пабліках упізнали, що цим водієм є знаменитий водій, відомий як "дядя Юра". За свідченням однієї із підписниць, раніше чоловік працював на 149 маршруті та теж співав уголос, залишаючись чемним водієм, який тримав в чистоті транспорт і був привітним під час роботи.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі були в захваті від співу одеського водія. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Мене таки люди надихають. Радію, коли на нього потрапляю";

"Це водій — дуже хороший, ніколи не грубить та завжди з почуттям гумору";

"Файно співає!";

"Цю країну ніколи не перемогти".

