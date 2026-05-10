"Я многое видел": мужчина зарабатывает миллионы на уборке мест преступлений (фото)

Британец Бенджамин Джайз годами занимался мытьем окон, но получил предложение зарабатывать тысячи фунтов за пару часов "мытья". Когда он понял, что речь идет о местах преступления, то потерял дар речи.

Мужчина говорит, что за годы своей карьеры никогда не мог представить, что оказаться "чистильщиком" и "многое увидит" на местах преступлений с кучей улик. Об этом сообщает Daily Mail.

Работая мойщиком окон, Бен был вынужден буквально жить на работе и получать "копейки", и даже его жена едва не ушла от него. Но впоследствии мужчина нашел новую сферу, где мог заработать сумму своей месячной зарплаты.

Из очень жутких случаев он вспоминает, как его отправили убирать помещение, где 15 лет находилось тело погибшего. Бен говорит, что от остались только скелетированные останки, кожаный ремень и обувь от покойного.

"Это был обычный дом в пригороде. Опрятный, чистый. Пальто висели на крючках, ключи лежали в миске у двери. Но кухня была похожа на место бойни", — рассказывает о самом грубом месте преступления, где он побывал.

От копов он узнал, что муж потерял здравый рассудок и жестоко расправился с женой. Бен вспоминает, что кровавые следы были буквально повсюду — на жалюзи, тумбочках, шкафах, полу, стенах и стульях, на перилах и даже внутри стиральной машины.

"Меня не покидала мысль, что обычная семейная жизнь в одно мгновение превратилась в жестокое убийство. Каждое место, которое мы убираем, рассказывает свою историю — часто это история последних минут чьей-то жизни", — сказал Бенджамин.

Триггером к началу работы "чистильщика" стала история, когда владелец квартиры попросил убрать с предыдущим квартирантом. Тот оставил кучу мусора, бытовых отходов, мочи и фекалий в разных углах, но несмотря на это, он получил свои две тысячи фунтов (почти 120 тыс. грн).

Этот случай подтолкнул мужчину сменить профиль: он случайно в газете нашел объявление о курсах специалистов по уборке. Также Бен изучил целый ряд биологических процессов — разложение тканей, жизненные циклы насекомых, влияние вирусов и бактерий.

"Сейчас я слежу за истерией по поводу хантавируса. Поэтому читаю и слежу за ходом событий на случай, если, не дай Бог, придется иметь с этим дело", — честно говорит британский "чистильщик".

Теперь он регулярно убирает дома, где произошли трагедии по вызову полиции или родственников. Несмотря на всю жуть работы, она приносит большие деньги.

"Люди не торгуются из-за цены. Они платят именно за то, чтобы самим не думать о том, что эта работа на самом деле предполагает", — пояснил Бен.

