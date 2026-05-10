"Я багато що бачив": чоловік заробляє мільйони на прибиранні місць злочинів (фото)

Британець Бенджамін Джайз роками займався миттям вікон, але отримав пропозицію заробляти тисячі фунтів за пару годин "миття". Коли він зрозумів, що мова йде про місця злочину, то втратив дар мови.

Чоловік говорить, що за роки своєї кар'єри ніколи не міг уявити, що опинитися "чистильником" і "багато що побачить" на місцях злочинів з купою доказів. Про це повідомляє Daily Mail.

Працюючи мийником вікон, Бен був змушений буквально жити на роботі та отримувати "копійки", і навіть його дружина ледь не пішла від нього. Та згодом чоловік знайшов нову сферу, де міг заробити суму своєї місячної зарплати.

З дуже моторошних випадків він згадує, як його відправили прибирати помешкання, де 15 років перебувало тіло загиблого. Бен говорить, що від залишилися лише скелетовані рештки, шкіряний ремінь та взуття від покійного.

"Це був звичайний будинок у передмісті. Охайний, чистий. Пальта висіли на гачках, ключі лежали в мисці біля дверей. Але кухня була схожа на місце бійні", — розповідає про найбрутальніше місце злочину, де він побував.

Бен прибриє місця злочинів і дізнається про трагедії, що тут сталися

Від копів він дізнався, що чоловік утратив здоровий ґлузд і жорстоко розправився з дружиною. Бен згадує, що криваві слід були буквально всюди — на жалюзі, тумбочках, шафах, підлозі, стінах та стільцях, на поручнях і навіть усередині пральної машини.

"Мене не покидала думка, що звичайне сімейне життя в одну мить перетворилося на жорстоке вбивство. Кожне місце, яке ми прибираємо, розповідає свою історію — часто це історія останніх хвилин чиїхось життя", — сказав Бенджамін.

Тригером до початку роботу "чистильника" стала історія, коли власник квартири попросив прибрати з попереднім квартирантом. Той залишив купу сміття, побутових відходів, сечі та фекалій в різних кутках, але попри це, він отримав свої дві тисячі фунтів (майже 120 тис. грн).

Цей випадок підштовхнув чоловіка змінити профіль: він випадково в газеті знайшов оголошення про курси фахівців з прибирання. Також Бен вивчив цілу низку біологічних процесів — розкладання тканин, життєві цикли комах, вплив вірусів і бактерій.

Британець заробляє шалені кошти на прибиранні місць злочинів

"Зараз я дивлюся за істерією щодо хантавірусу. Тому читаю та слідкую за перебігом подій на випадок, якщо, не приведи Боже, доведеться мати з цим справу", — чесно говорить британський "чистильник".

Тепер він регулярно прибирає будинки, де сталися трагедії за викликом поліції чи родичів. Попри всю моторошність роботи, вона приносить великі гроші.

"Люди не торгуються через ціну. Вони платять саме за те, щоб самим не думати про те, що ця робота насправді передбачає", — пояснив Бен.

