Два политика в Бразилии решили устроить "катку" в Dota 2: на кону депутатский мандат (видео)

В Бразилии один из чиновников заявил о чрезмерной мнимой любви политиков к геймингу, намекая на депутата парламента Кима Катагуири. В ответ политик предложил решить спор благодаря игре в Dota 2.

Глава отдела игр и киберспорта префектуры Рио-де-Жанейро Чанди Тейшейра заявил, что определенные политические деятели пользуются геймингом исключительно перед выборами. Об этом бразилец написал в своем X.

"Игровое сообщество должно начать выбирать своих политических представителей, а не тех, кто просто появляется в футболках киберспортивных организаций или играет в Dota во время избирательного периода. Сообщество уже достаточно зрелое, чтобы понимать, кто эксплуатирует тему, а кто действительно работает", — написал Тейшейра.

Тейшейра возмутился чрезмерной "любовью" бразильских политиков к геймингу

Тренер киберспортивной команды Nemesis Филипе Астини понял, что так чиновник намекает на депутата парламента Бразилии от партии "Бразильский союз" Кима Катагуири. В ответ он написал, что Ким является давним фанатом гейминга, а в то же время выполняет свою работу депутата полноценно.

"Ким появлялся в Dota много раз, независимо от избирательного периода (думаю, твой намек довольно прозрачен). Мне кажется, в этом случае ты сам использовал тему, но промахнулся с примером", — указал сеньор Астини.

Филипе Астини выступил в защиту Кима Катагуири

В ответ Тейшейра подтвердил, что действительно имел в виду депутата Катагуири, но оппонент из кибеспортивной команды продолжил обвинять чиновника из Рио-де-Жанейру в предвзятости. Тейшейра ответил, что не против хобби, но против его политической эксплуатации.

В этот спор пришел сам бразильский депутат и предложил довольно простую формулу. Политик предложил чиновнику провести "катку" (то есть игру друг против друга).

"Ха-ха-ха-ха. Собери еще четырех друзей, создайте свой "Ноев ковчег" и сыграйте матч против моей команды. Я пойду на мид (middle, то есть середина карты — ред.), ты тоже. Если выиграешь линию или матч — я сложу мандат. Можешь сказать, кто был единственным депутатом в истории Бразилии, который продвигал March of the Games?" — откровенно написал сеньор Катагуири, бросая вызов Тейшейре.

Депутат Катагуири бросил вызов главе отдела игр и киберспорта префектуры Рио-де-Жанейро Тейшейре

Катагуири добавил, что у него более 4,3 тысячи часов в Dota 2, подтвердив это скриншотом из Steam. Этим он намекнул, что с ним будет очень непросто иметь дело, но сам сеньор Тейшейра не отказался от предложения.

В то же время чиновник из Рио-де-Жанейру написал, что собрать команду будет "довольно непросто". В ответ бразильский политик потроллил потенциального соперника, намекая, что тот боится вызова на кибермайданчике.

