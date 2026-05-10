Два політики в Бразилії вирішили влаштувати "катку" в Dota 2: на кону депутатський мандат (відео)

У Бразилії один із посадовців заявив про надмірну вдавану любов політиків до геймінгу, натякаючи на депутата парламенту Кіма Катагуїрі. У відповідь політик запропонував розв'язати суперечку завдяки грі в Dota 2.

Голова відділу ігор та кіберспорту префектури Ріо-де-Жанейро Чанді Тейшейра заявив, що певні політичні діячі користуються геймінгом винятково перед виборами. Про це бразилець написав у своєму X.

"Ігрова спільнота має почати обирати своїх політичних представників, а не тих, хто просто з’являється у футболках кіберспортивних організацій або грає в Dota під час виборчого періоду. Спільнота вже достатньо зріла, щоб розуміти, хто експлуатує тему, а хто дійсно працює", — написав Тейшейра.

Тейшейра обурився надмірною "любов'ю" бразильських політиків до геймінгу Фото: скриншот

Тренер кіберспортивної команди Nemesis Філіпе Астіні зрозумів, що так посадовець натякає на депутата парламенту Бразилії від партії "Бразильський союз" Кіма Катагуїрі. У відповідь він написав, що Кім є давнім фанатом геймінгу, а водночас виконує свою роботу депутата повноцінно.

Відео дня

"Кім з'являвся в Dota багато разів, незалежно від виборчого періоду (думаю, твій натяк доволі прозорий). Мені здається, в цьому випадку ти сам використав тему, але промахнувся з прикладом", — вказав сеньйор Астіні.

Філіпе Астіні виступив на захист Кіма Катагуїрі Фото: скриншот

У відповідь Тейшейра підтвердив, що справді мав на увазі депутата Катагуїрі, але опонент з кібеспортивної команди продовжив звинувачувати посадовця з Ріо-де-Жанейру в упередженості. Тейшейра відповів, що не проти хобі, але проти його політичної експлуатації.

В цю суперечку прийшов сам бразильський депутат і запропонував доволі просту формулу. Політик запропонував чиновнику провести "катку" (тобто гру один проти одного).

"Ха-ха-ха-ха. Збери ще чотирьох друзів, створіть свій "Ноїв ковчег" і зіграйте матч проти моєї команди. Я піду на мід (middle, тобто середина мапи — ред.), ти теж. Якщо виграєш лінію або матч — я складу мандат. Можеш сказати, хто був єдиним депутатом в історії Бразилії, який просував March of the Games?" — відверто написав сеньйор Катагуїрі, кидаючи виклик Тейшейрі.

Депутат Катагуїрі кинув виклик голові відділу ігор та кіберспорту префектури Ріо-де-Жанейро Тейшейрі Фото: скриншот

Катагуїрі додав, що у нього понад 4,3 тисячі годин у Dota 2, підтвердивши це скріншотом зі Steam. Цим він натякнув, що з ним буде дуже непросто мати справу, але сам сеньйор Тейшейра не відмовився від пропозиції.

Водночас посадовець з Ріо-де-Жанейру написав, що зібрати команду буде "доволі непросто". У відповідь бразильський політик потролив потенційного суперника, натякаючи, що той боїться виклику на кібермайданчику.

Раніше Фокус розповідав, як телеканал показав матч у eFootball замість огляду. Юзери злісно позловтішалися з дій тв-транслятора та реготали від курйозу, а представники мовника змушені перепросити за прикрий інцидент.

Згодом стало відомо, як у РФ оголосили "війну" розробникам ігор. Російська влади та Роскомнадзор виписали великі штрафи геймдевелоперам за нібито поширення персональних даних.