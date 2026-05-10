Ученые придумали серию простых тестов IQ для собак: как проверить интеллект любимца (фото)

Онлайн-сервис Omni Calculator разработал серию из семи домашних тестов, которые позволяют хозяевам самостоятельно проверить интеллект своих собак. Журналистка решила проверить эффективность этих тестов на своих любимцах.

В основу челленджа легли методы известного психолога и исследователя собачьего интеллекта Стэнли Корена — автора книги "Интеллект собак". По его словам, семь заданий являются вариациями двенадцати тестов из ранних изданий его труда, а главное отличие заключается лишь в системе подсчета баллов, пишет журналистка Лиз О'Коннел в колонке для Newsweek.

Тесты оценивают следующие ключевые когнитивные навыки, а каждое задание оценивается в баллах в зависимости от скорости и качества выполнения. По итогам пес получает общую категорию — от "собачьего гения" до среднего, но вполне способного результата.

Автор сообщения проверяет свою собаку Начо на кратковременную память Фото: newsweek

Автор материала протестировала собственного двухлетнего метиса хаски и австралийской овчарки по имени Начо. Пес справился с большинством заданий — в частности безупречно прошел тесты на пространственное мышление и слуховые навыки, получив по пять баллов.

Начо должен был "сдать" такие тесты:

выяснить, как освободиться из-под полотенца, которым накрыли его голову (решение проблем);

найти лакомства под полотенцем, понаблюдав, как их прячут ("Неизменность объекта");

найти лакомства под одной из трех чашек после того, как их спрятали перед ним (кратковременная память);

обойти препятствие, чтобы добраться до видимых лакомств (пространственная ориентация);

достать лакомства из-под мебели, куда могла добраться только его лапа (тест на рассуждение);

узнать свое имя среди случайных слов (слуховые навыки);

засоциировать знакомые звуки, такие, как звон ключей, с выходом из дома (тест на память).

В целом Начо набрал достаточно, чтобы получить звание "отличника" — "очень сообразительный и легко поддается дрессировке". Самые высокие 10 из 10 он получил по единственному критерию — "быть хорошим другом".

Начо во время тестирования по известной серии тестов iq Фото: newsweek

Ветеринарный советник сервиса Rover.com Ребекка Гринстайн предостерегает, что к результатам не стоит относиться слишком серьезно. Специалист говорит, что разные породы имеют разные сильные стороны, мотивацию и формы интеллекта.

"Возраст, уровень дрессировки и среда также существенно влияют на показатели — пожилая собака может выглядеть медленнее, но это не значит, что она менее умная", — указывает ветеринар.

Несмотря на предостережения, госпожа Гринстайн признает, что подобные упражнения полезны. Они работают как соответствующая форма когнитивного обогащения, а также укрепляют связь между животным и хозяином.

