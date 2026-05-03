"Знакомьтесь, Хала Грин": на Донбассе нашли собаку зеленого цвета (видео)

Собаку назвали в честь супергероя Халка, потому что когда ее нашли, ее мех был абсолютно зеленого цвета. Какого цвета она на самом деле, ветеринары еще не знают.

"Впервые у нас появилась зеленая собака! Не только вы такого еще не видели, мы сами не видели, и это не фотошоп... Знакомьтесь: Хала Грин. Типа, подружка Халка, но полухалка. ", — рассказали волонтеры организации "12 стражей".

Зеленую собаку вывезли из Дружковки

Благотворители рассказали, что зеленая собака поступила к ним по программе стерилизации в Краматорске: "Когда мы не в городе, мы стерилизуем и лечим животных с помощью Центра Здоровья Животных города Краматорск и еженедельно оплачиваем счета",

Зеленую собаку привезла волонтер из Дружковки, которая не в состоянии содержать всех животных, которых она находит.

"Халу привезла волонтер из Дружковки — Лера. Не в состоянии забрать всех животных, которыми она занимается, она пытается сделать хоть что-то — стерилизовать, вакцинировать и тому подобное. Зеленую собаку она нашла после того, как та искала пищу на складе пищевых красителей", — говорится в сообщении.

В комментариях люди спросили, каким образом собака приобрела такой неожиданный цвет и "12 стражей" объяснили, что Хала Грин упала в пищевой краситель.

"Когда врачи нам показали это видео, мы единогласно закричали — заберем! Потому что маленькая. Потому что зеленая. Потому что из района Горняк", — рассказали волонтеры.

Они добавили, что через несколько дней, примерно во вторник станет известно какого на самом деле цвета Хала.

Интересно, что о зеленой собаке писали СМИ еще в конце апреля. Тогда Халу Грин видели на поводке в Краматорске.

Хала Грин в Краматорске Фото: Соцсети

