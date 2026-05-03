"Знайомтесь, Хала Грін": на Донбасі знайшли собаку зеленого кольору (відео)
Собаку назвали на честь супергероя Халка, бо коли її знайшли, її хутро було абсолютно зеленого кольору. Якого кольору вона насправді, ветеринари ще не знають.
"Вперше у нас з'явилася зелена собака! Не тільки ви такого ще не бачили, ми самі не бачили, і це не фотошоп… Знайомтесь: Хала Грін. Типу, подружка Халка, але напівхалк. ", — розповіли волонтери організації "12 вартових".
Благодійники розповіли, що зелена собака поступила до них за програмою стерилізації в Краматорську: "Коли ми не в місті, ми стерилізуємо та лікуємо тварин за допомогою Центру Здоров'я Тварин міста Краматорськ та щотижнево сплачуємо рахунки",
Зелену собаку привезла волонтерка з Дружківки, яка не в змозі утримувати всіх тварин, яких вона знаходить.
"Халу привезла волонтерка з Дружківки — Лєра. Не в змозі забрати всіх тварин, якими вона опікується, вона намагається зробити бодай щось — стерилізувати, вакцинувати тощо. Зелену собаку вона знайшла після того, як та шукала їжу на складі харчових барвників", — йдеться у повідомленні.
У коментарях люди запитали, яким чином собака набула такого несподіваного кольору і "12 вартових" пояснили, що Хала Грін впала у харчовий барвник.
"Коли лікарі нам показали це відео, ми одноголосно закричали — заберем! Бо маленька. Бо зелена. Бо з району Гірник", — розповіли волонтери.
Вони додали, що через кілька днів, приблизно у вівторок стане відомо якого насправді кольору Хала.
Цікаво, що про зелену собаку писали ЗМІ ще наприкінці квітня. Тоді Халу Грін бачили на повідку у Краматорську.
